Вильнюс, Рига или Таллин - кто побеждает в борьбе аэропортов?

Рига: остается балтийским лидером

По данным пресс-службы аэропорта "Рига", в 2016 году количество пассажиров выросло почти на 5% по сравнению с 2015 годом. Месячный рекорд был достигнут в августе, когда услугами аэропорта воспользовалось более полумиллиона пассажиров. Более 50% общего количества пассажиров перевезла национальная авиакомпания airBaltic, 18,3% – авиакомпания Ryanair, 8,5% – авиакомпания WizzAir.

Наиболее популярными конечными пунктами назначения остаются Лондон, Москва, Осло, Франкфурт и Хельсинки. В прошлом году наибольший прирост пассажиров был отмечен на маршруте из Риги в Берлин (+84,7%). Значительные показатели роста достигнуты также на маршрутах из Риги в Санкт-Петербург (+42,8%), Киев (+20,7%), Москву (18,5%), Стокгольм (+10,3%), Амстердам (+9,8%), Таллин (+9,3%), Милан (+8,8%) и Лондон (+8,3%).

Количество трансферных (транзитных) пассажиров в 2016 году увеличилось на 15,3% и составило 27,3% общего количества. Наиболее популярными пунктами назначения, в которые из аэропорта "Рига" отправляются транзитные пассажиры, были в прошлом году Таллин, Вильнюс, Москва, Хельсинки и Санкт-Петербург.

"Показатели роста свидетельствуют, что бизнес-стратегия, целенаправленно реализуемая аэропортом «Рига», дает результаты, - заявила председатель правления компании Илона Лице. - Задача на последующие годы – развитие инфраструктуры аэропорта в целях увеличения количества пассажиров и обслуживаемых авиационных грузов, что позволит сделать аэропорт "Рига" лидером не только в странах Балтии, но и во всем регионе Балтийского моря".

В 2017 году возрастет количество пунктов назначения, в которые можно попасть из аэропорта. Планируется открыть новые рейсы в девять городов – Тампере, Абердин, Ставангер, Женеву, Катанию, Гетеборг, Одессу, Мадрид и Копенгаген.

Вильнюс: стремительно растет и готовит ремонт

В 2016 году международный аэропорт Вильнюса обслужил 3,8 млн пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. Общий объем пассажирских перевозок в трех литовских аэропортах - Вильнюсе, Каунаса и Паланге - вырос на 13% и составил 4,8 млн пассажиров.

По словам Гедеминаса Алмантаса, генерального директора компании Lietuvos oro uostai, обслуживающей все международные аэропорты в стране, причина роста заключается в том, что стало больше рейсов. "Пассажиры стали больше летать. Предлагаются новые продукты - путешествия на выходные, новые экзотические направления", - заявил он. Аэропорт Каунаса обслужил 714 тысяч пассажиров (-1%), Паланги - 233 тысячи (+60%).

Летом 2017 года аэропорт Вильнюса будет закрыт на 35 дней - с 14 июля по 18 августа. В этот период будет проходить реконструкция взлетно-посадочной полосы. По оценке представителей литовской туристической отрасли, в итоге пассажирский поток может сократиться на 40%, а цены на путешествия вырасти.

Таллин: новый рекорд

Таллинский аэропорт в 2016 году также установил рекорд - перевезено более 2,2 млн пассажиров, прирост составил 2,5%.

По словам директора по маркетингу компании Tallinna Lennujaam Эро Пергме, 2016 год был удачным для всей отрасли благодаря низким ценам на топливо. "В Эстонии выросла конкуренция между перевозчиками, и в результате было больше рейсов по низким ценам, и это привело к росту количества пассажиров в прошлом году", - заявил Пермге.

В 2017 году аэропорт планирует прирост количества пассажиров на уровне не менее 5%. Это объясняется председательством Эстонии в Совете Европы (во втором полугодии), а также открытием новых рейсов в Лондон и Гамбург.