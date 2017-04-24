Вильнюс обратится в Стокгольмский арбитраж за возмещением ущерба Veolia

Они требуют возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет, поскольку ответчики не согласились с предъявленной столицей претензией.

"Во вторник в совете состоится голосование по решению обратиться в Стокгольмский арбитраж, поскольку наша претензия не была признана. После решения совета потребуется несколько месяцев для подготовки всех необходимых документов для обращения в арбитраж", - сообщил BNS вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Представитель Vilniaus energija по связям с общественностью Няриюс Микалаюнас подтвердил BNS , что 13 апреля компания не согласилась с претензией и намерена вести судебное разбирательство в Стокгольме.

Veolia вместе с Vilniaus energija в январе прошлого года уже инициировали процесс против Литвы в Вашингтонском инвестиционном арбитраже. Компании требуют возместить около 100 млн. евро убытков связанных с якобы нечестным поведением государства и присвоением инвестиций в Литве. Не исключается, что окончательная сумма иска будет больше.

Vilniaus energija 30 марта отошла от управления столичным тепловым хозяйством, поскольку завершился договор об аренде, длившийся 15 лет.