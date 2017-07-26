Вильнюс на маркетинг полетов в Лондон выделит 2 млн. евро

Горсовет Вильнюса одобрил предложение правящих выделить в течение трех лет около 2,1 млн. евро на маркетинг полетов в один из основных аэропортов Лондона - ожидается, что это привлечет крупнейшего английского авиаперевозчика British Airways.

"Если бы нужно было назвать один-единственный пункт, в котором мы проигрываем, то это прямые рейсы и не куда-то, а в Лондон, в один из трех основных аэропортов. У нас есть четкие данные и от Investuok Lietuvoje (учреждение "Инвестируй в Литве") о потерянных за три года инвестициях, минимум о четырех компаниях", - сказал журналистам мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он уверяет, что инвестиции муниципалитета в размере 2,1 млн. евро "окупились бы с лихвой", с учетом одной только прямой выгоды, если бы хотя бы половина потенциальных инвесторов предпочла для инвестиций Вильнюс. По его словам, более отдаленные аэропорты Станстед и Лутон, в которые сейчас осуществляются полеты, предпринимателям не подходят, поэтому предлагаются полеты в один из трех основных аэропортов: Лондон-Сити, Хитроу или Гатвик.

По его словам, если какая-нибудь компания заинтересуется направлением полета, то необходимые для маркетинга деньги будут заложены в бюджет уже следующего года.

Сейчас в Лондон из Вильнюса, Каунаса и Паланги летают самолеты только авиакомпаний-лоукостеров - венгерской Wizz Air и ирландской Ryanair.

Рейс между Вильнюсом и Лондоном традиционной авиакомпании, например, British Airways, является приоритетным направлением компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), попытки создать которое предпринимаются уже не первый год.