Вильнюс ищет продавца для приобретения 150 новых автобусов

Вильнюсские власти после нескольких месяцев колебаний, наконец, объявили конкурс на закупку 150 новых автобусов на сумму в 40,5 млн. евро.

Конкурс лизинга ста двухосных и 50 трехосных автобусов мэрия объявила 28 апреля, а заявки ожидаются до 21 июня. Город хочет приобрести автобусы, которые бы соответствовали экологическим стандартам, их ожидается приобрести в течение 8 лет.

В ближайшие два года Вильнюсская мэрия планирует обновить и троллейбусный парк, приобретя 40 новых троллейбусов.

Сейчас по улицам Вильнюса ездят 352 автобуса, их средний возраст 14 лет. В автобусном парке есть транспортные средства германских концернов Mercedes-Benz и Man, шведского Volvo, испанской Carrocera Canstrosua и других производителей.