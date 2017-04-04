Vilniaus vandenys подпишет с клиентами новые договоры

До сих пор компания использовала несколько форм договора, сейчас их сменит более ясный и одинаковый для всех клиентов договор. Индивидуальные условия поставок будут предусмотрены в отдельной части.
Согласно сообщению, благодаря этому новшеству клиентам будет проще платить за воду.
С общей частью договора можно ознакомится на сайте Vilniaus vandenys. Эта часть договора для всех клиентов вступит в силу с 1 мая.
Вторая часть договора, индивидуальная, будет охватывать условия поставок в каждом конкретном случае. Работники Vilniaus vandenys свяжутся с каждым клиентом и согласуют вопрос подписания документа.
Чтобы процесс подписания соглашения был максимально слаженным, Vilniaus vandenys просит клиентов обновить контактные данные, их можно прислать по эл. почте info@vv.lt или предоставить, позвонив по номеру 1889.