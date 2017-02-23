Vilniaus paukštynas обещает 100 новых рабочих мест

АО Vilniaus paukštynas, находящееся в Рудамине, в марте-апреле намерено предложить 100 новых рабочих мест.

Компания расширяет свои производственные мощности и оптимизирует процесс производства, поэтому понадобятся новые работники, если надо их на транспорте компании будут привозить и из удаленных населенных пунктов.

В Вильнюсском районе около 5800 безработных, которым предлагают 300 рабочих мест.

По словам гендиректора компании Гинтараса Мартинкуса, в ходе расширения деятельности, появилась потребность в новых работниках.

"По мере роста производства, мы оптимизируем не только производственный процесс, но и график работы работников, – сказал Мартинкус. – Этой весной примем 100 человек в цеху свежего мяса, из дальних регионов работников будет привозить наш транспорт".

Директор Вильнюсской биржи труда Инга Балнаносене сказала, что создание новых рабочих мест в Вильнюсском районе важно для жителей района, поскольку это возможность не только работать недалеко от места жительства, но и остаться в Литве.

На птичнике работают почти 1500 человек. В 2016 г. было создано 70 новых рабочих мест.