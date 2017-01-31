Vilniaus energija напоминает о долге: грозит насчитывать пеню

Больше года назад, в декабре 2015 г., жители столицы получили от компании Vilniaus energijа счета с требованием заплатить за воду, использованную в 2010-2014 гг. Тысячам жителей на уплату долга дали год. Этот срок увеличились на месяц - до 1 февраля, если долг не заплатят, то компания грозит насчитывать пеню.

DELFI напоминает, что такие счета жители получили больше года назад. В них было указано, что они задолжали за подогрев горячей воды за период с 2010 до 2014 г.

Верховный суд Литвы постановил, что эти расходы компании должны погасить жители, а не поставщик услуги. такое решение было принято 14 октября 2014 г. Согласно подсчетам, компании Vilniaus vandenys, которая поставляет жителям столицы воду, Vilniaus energija задолжала около 2,14 млн. евро (без НДС).

На погашение долга компания Vilniaus energija дала жителям год. Пресс-секретарь компании Нериюс Микалаюнас не указал, какое количество жителей до сих пор не оплатило задолженность.

Однако он упомянул, что срок оплаты услуг, предоставленных с 2010 по 2014 гг. был продлен на месяц – до 1 февраля 2017 года.

"Конкретной статистики у меня нет, но большая часть людей оплатили счета. Уже прошло 13 месяцев. Мы думаем, что такого срока для оплаты достаточно", – сказал он.

По словам Микалаюнаса, с 1 февраля незаплатившим будут считать пеню.