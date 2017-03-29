Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества

"Акт приема-передачи только что подписан. Акт вступит в силу с полуночи", - сказала BNS пресс-атташе VST Эдита Сирутене.

По ее словам, к VST перейдет большинство работников Vilniaus energija - более 600, в общей сложности в теплосетях будет работать 670 человек.

Договор аренды между Vilniaus energija и VST истекает в среду, однако между муниципалитетом и компанией остается много споров.