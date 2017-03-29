Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества

 (3)
BNS
среда, 29 марта 2017 г. 18:45
Контролируемая французским концерном Veolia компания Vilniaus energija после продолжавшейся 15 лет аренды передала все Вильнюсское тепловое хозяйство муниципальному предприятию Vilniaus silumos tinklai (VST).
© DELFI / Andrius Ufartas

"Акт приема-передачи только что подписан. Акт вступит в силу с полуночи", - сказала BNS пресс-атташе VST Эдита Сирутене.

По ее словам, к VST перейдет большинство работников Vilniaus energija - более 600, в общей сложности в теплосетях будет работать 670 человек.

Договор аренды между Vilniaus energija и VST истекает в среду, однако между муниципалитетом и компанией остается много споров.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Китайская IBS Lithuania получила лицензию в Литве (1)

Elektroniniai pinigai
Подразделению китайской группы финансовых технологий International Business Settlement (IBS) в Европе IBS Lithuania предоставлена лицензия учреждения электронных денег.

Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества (3)

Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества
Контролируемая французским концерном Veolia компания Vilniaus energija после продолжавшейся 15 лет аренды передала все Вильнюсское тепловое хозяйство муниципальному предприятию Vilniaus silumos tinklai (VST).

Печальная действительность: часть Литвы напоминает пустыню (148)

Tyruliai
Часть малонаселенных территорий Литвы уже напоминает пустыню Сахару: там на один квадратный километр приходится 2-5 жителей. Старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас подчеркнул, что такая реальность ждет все регионы страны.

После международного скандала – миллионные выплаты литовским предпринимателям (11)

Tolimųjų reisų krovininių automobilių ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas
3,5 млн. евро наличными и 1,2 млн. евро в специальный фонд – такие компенсации могут получить члены Литовской национальной ассоциации перевозчиков после того как узнали о скандальной и возможно криминальной схеме гарантийной системы TIR.

Ответ пивоваров властям: снижение инвестиций, сокращение персонала (14)

Kalnapilis. Alaus darykla
Несмотря на сжимающийся рынок пивной продукции в Литве группе Kalnapilis-Tauras в 2016 году удалось сохранить стабильные продажи. Однако компания сообщает, что в этом году снизит инвестиции и наймет меньше сезонных работников.
Facebook друзья
Rambler's Top100