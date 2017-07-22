ВИДЕО: Как в Риге строят гигантский торговый центр Akropole

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rus.DELFI.lv
суббота, 22 июля 2017 г. 07:31
В пятницу в Риге на месте, где будет построен многофункциональный торговый центр Akropole была заложена памятная капсула, сообщает Delfi.lv. Строительство на улице Маскавас планируется завершить в 2019 году.
Rygos „Akropole“ vizualizacija
© DELFI.lv

Присутствовавший на торжественной церемонии мэр Риги Нил Ушаков пожелал успеха в строительстве и призвал развивать следующий проект в Даугавгриве. Председатель правления строительной компании Merks Оскар Озолиньш отметил, что этот объект придаст новую динамику всему району, а также принесет пользу всей экономике страны.

Планируется, что после введения в эксплуатацию в Akropole будет создано около 1500 рабочих мест. Стоянка у торгового центра, общая площадь которого составит 98 000 кв метров, будет вмещать не менее 2500 автомобилей. Кроме магазинов в центре будут расположены офисные помещения, каток, кинотеатр, зал для боулинга и т.д.

Общая стоимость инвестиций в торговый центр составит 100,2 млн евро.

Центром будет управлять компания Akropolis Group, которая входит в литовский холдинг Vilniaus Prekyba (владеет торговыми сетями Maxima, Euroapotheca, а также компаниями в сфере общепита).

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