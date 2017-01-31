Весной в Литве планируют снос бывшего кинотеатра Lietuva

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BNS
вторник, 31 января 2017 г. 08:29
Бывший кинотеатр Lietuva в Вильнюсе, на месте которого появится спроектированный известным американским архитектором Даниэлем Либескиндом Центр модернистского искусства(ЦМИ), планируют снести весной этого года.
Kino teatras "Lietuva"
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

1 февраля в бывшем кинотеатре планируют проведение выставки "Начало встречи", на ней можно будет в последний раз ознакомится с историей здания.

"Начало проекта - весна, проект был представлен в ноябре 2015 года, все работы будут проводиться в соответствии с проектом", – сказала BNS глава коммуникационных проектов ЦМИ Рингайле Папартите.

Больше подробностей о планируемых переменах представители ЦМИ намерены представить 1 февраля. Выставка и экскурсии в здании бывшего кинотеатра будут длиться до самого вечера. Специалисты увидят специально созданные или адаптированные работы современных деятелей искусства Юозаса Лайвиса, Виталия Червякова, Юсте Венцловайте, Марии Шнипайте, Линаса Юсёниса, Нериюса Эрминаса, Кристины Инчюрайте, Аурелии Макните, Донатаса Янкаускаса-Дуониса, группы Cooltūristės и Адомаса Жуджиса.

Строительство ЦМИ в Старом городе Вильнюса задумал коллекционер, бывший акционер группы Fermentas International Викторас Буткус. Его компания и компания партнеров MMC projektai (ранее LKT projektai) купили здание и участок несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в здании площадью 3000 кв. м две трети займут экспозиции, на первом этаже будет просторное фойе, кафе. Для естественного освежения экспозиций будут применяться современные технологические решения.

ЦМИ будет построен на частные средства. Ранее планировали начать строительство в 2017 и завершить к началу 2019- г. Планируют, что здание обойдется в 5 млн. евро. В центре можно будет увидеть частную коллекцию Буткуса, включающую экспонаты с 1960-х до наших дней. JoВ ней больше 4000 работ литовских художников, фотографов и др.

Весной в Литве планируют снос бывшего кинотеатра Lietuva
© Organizatorių nuotr.
BNS
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