Весеннее половодье снизило цену на электроэнергию

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BNS
понедельник, 20 марта 2017 г. 18:10
На минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве снизилась на 17%, оператор сети электропередачи Litgrid отмечает, что это было обусловлено благоприятными погодными условиями и падением потребления электроэнергию.
© DELFI / Vilma Deveikytė

В литовской зоне торгов биржи Nord Pool электроэнергия стоила 29 евро за мегаватт-час - это была самая низкая средняя цена на рынке в этом году.

"В связи с обильными осадками и наводнением латвийские ГЭС продолжали увеличивать обороты производства. Поскольку наземная линия электропередачи между Панявежисом и Айзкраукле ремонтируется, в Латвии средняя цена на электроэнергию была на 1 евро за мегаватт-час ниже, чем в Литве. В Балтийских странах росло производство на ветряных установках, а производство на ТЭС снизилось более чем на одну пятую", - говорится в сообщении Litgrid.

На минувшей неделе в Литву импортированы три четверти потребленной электроэнергии, из которой почти половина была поставлена из Латвии, Эстонии и Финляндии, 25% - из Швеции, а 26% - из третьих стран.

BNS
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