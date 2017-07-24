Верига еще не знает каким будет налог на сахар и когда он появится

Специалисты по связям с общественностью утверждают, что Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и его профессиональное правительство последовательно роет яму у себя под ногами и живет в условиях круговой обороны. Еще одно доказательство этого – решение обложить налогами соки, в которых содержится много сахара. На вопрос, как будет выглядеть такое решение и когда оно вступит в силу, автор идеи министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал в телепередаче "Неделя" на LRT, что пока ничего не знает ни о сроках введения, ни о размере налога.

Налоги на жирные и сладкие продукты вводили разные страны, но явной пользы это не принесло. К примеру, в Дании был налог на жирные продукты, но в результате его отменили, поскольку жители свои привычки не изменили - ездили за продуктами в другие страны, покупали более дешевые заменители.

"Нет стран с таким опытом, где можно сказать, что такое решение сработало", – сказал президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Однако министр здравоохранения верига считает, что этот налог принесет пользу - он заставит производителей снизить содержание сахара в продукции: "Соки пьют в основном дети, зубные врачи постоянно говорят о том, что у детей плохие зубы. Употребление большого количества сладкого связано с ожирением, диабетом II типа".

Между тем директор ассоциации "Литовские напитки" Гинте Левишаускайте не одобряет "дискриминирующий налог на сладкие напитки, поскольку это недейственный способ решения проблем со здоровье людей, в том числе – ожирением: "Уже сейчас в Европе производители освежающих напитков обязались до 2020 г. снизить количество сахара в продукции до 10%, и обязались представить рынку новые продукты без сахара, менее калорийные".

Эксперты уверены, что это еще одна показательная акция властей. Чтобы снизить количество сахара, надо облагать налогами все продукты - другие сладости, даже хлеб.

Похоже, что правящие решили регулировать не только сколько алкоголя должны пить люди, но и что есть. Не исключено, что налогообложение соков – только первый шаг. В прошлом году министр говорил также о необходимости облагать налогами шоколад, другие сладости, дискуссии идут о снижении жиров и соли. Правда, ничего конкретного о подорожании соков министр пока сказать не может.

"Мы ничего не знаем ни о сроках, ни о каких-то возможных налогах, ни о том, когда это предложат", – сказал Верига.

Специалисты по связям с общественностью сказали, что в очередной раз подана новая идея без подготовки, презентации, дискуссии.

"Мы видим подготовку к войне. Это плохо, очень плохо. Буду воевать с алкоголем, с лекарствами, с сахаром. С чем еще? Сколько еще правительство Оно не должно находиться в состоянии войны с обществом, со своими избирателями. Ведь ни одна компания, когда ей нужны перемены, не берется реформировать столько сфер, все не переворачивает кверху ногами", – сказал специалист по связям с общественностью Арунас Армалис.

"Их профессионализм пока виден в одной сфере – они профессионально роют себе яму, вот это они точно умеют. все остальное им надо заслужить, благодаря им было дискредитировано слово профессиональный", – констатировал Армалис.