Верховный суд оштрафовал Клайпедский порт на 90 тыс. евро

Клайпедский морской порт должен заплатить штраф в размере 90 тыс. евро за ненадлежащую организацию конкурса на реконструкцию причалов.

Такую санкцию назначил в отношении дирекции порта Верховный суд Литвы (ВСЛ), рассмотрев спор дирекции порта и участника конкурса - дочерней компании группы экспедирования грузов по железным дорогам Kaminera - Borta.

Дирекция порта оштрафована за то, что включило в условия объявленного в 2014 году конкурса на реконструкцию 67-68 причалов условие, ограничивающее субподряд или объединенную деятельность. Этими причалами пользуется компания Bega.

Тогда на конкурсе победила компания Latvijas tilti, с которой дирекция порта подписала в сентябре 2014 года договор стоимостью почти 3,2 млн. евро. Borta участвовала с компаниями Klaipedos monolitas и эстонской Veralux Ehitus - их предложение стоимостью почти 4,8 млн. евро оказалось на четвертом месте.

Представитель дирекции Нийоле Дварёнайте - Милькинтене сказала BNS, что решение ВСЛ никак на конкурсе не скажется, потому что договор уже выполнен.