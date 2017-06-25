Верховный суд оштрафовал Клайпедский порт на 90 тыс. евро

BNS
воскресенье, 25 июня 2017 г. 09:23
Клайпедский морской порт должен заплатить штраф в размере 90 тыс. евро за ненадлежащую организацию конкурса на реконструкцию причалов.
Klaipėdos uostas
© Asmeninis archyvas

Такую санкцию назначил в отношении дирекции порта Верховный суд Литвы (ВСЛ), рассмотрев спор дирекции порта и участника конкурса - дочерней компании группы экспедирования грузов по железным дорогам Kaminera - Borta.

Дирекция порта оштрафована за то, что включило в условия объявленного в 2014 году конкурса на реконструкцию 67-68 причалов условие, ограничивающее субподряд или объединенную деятельность. Этими причалами пользуется компания Bega.

Тогда на конкурсе победила компания Latvijas tilti, с которой дирекция порта подписала в сентябре 2014 года договор стоимостью почти 3,2 млн. евро. Borta участвовала с компаниями Klaipedos monolitas и эстонской Veralux Ehitus - их предложение стоимостью почти 4,8 млн. евро оказалось на четвертом месте.

Представитель дирекции Нийоле Дварёнайте - Милькинтене сказала BNS, что решение ВСЛ никак на конкурсе не скажется, потому что договор уже выполнен.

BNS
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