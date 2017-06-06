Veju spektras готовится к массовому производству электроавтобусов

Литовская компания по развитию парков ветрогенераторов Veju spektras инвестирует полученные от основной деятельности средства в создание электроавтобуса и готовится начать массовое производство таких транспортных средств, пишет во вторник деловая газета Verslo zinios.

"Прорыв на рынке электротранспорта уже произошел, пока потребность в таких транспортных средствах выше, чем могут предложить производители. Более десяти европейских производителей также готовятся начать массовое производство, однако пока имеют место лишь отдельные заказы, поэтому заказчики сами нас находят и записываются в очередь", - сказал глава Veju spektras Альвидас Науйoкас.

По его словам, сейчас учрежденное компанией дочернее предприятие Vejo projektai завершает создание прототипа своего первого электроавтобуса Dancer и готовится к массовому производству.

Компания уже выбрала участок земли в Клайпедской свободной экономической зоне, где в следующем году намерена начать строительство завода - в него намечается инвестировать 8 млн. евро.