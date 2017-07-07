Вечный вопрос: почему цены в Вильнюсском аэропорту выше, чем в берлинском

Высокие цены в Вильнюсском аэропорту уже, кажется, никого не удивляют, однако по-прежнему попадают в поле зрения путешественников.

На этот раз внимание на них обратил известный эстонский поэт, писатель, философ, бывший ректор Таллинского университета Рейн Рауд.

На фейсбуке он рассказал, что ехал из Вильнюса в Берлин: "Цены в единственном кафе Вильнюсского аэропорта Juta Jazz Cafe в среднем на 10% выше, чем в аэропорту Берлина Тегель. Значит и зарплаты работников должны быть соответствующими".

В интервью DELFI Рауд сказал, что присоединяется к группе людей, которые считают, что цены в Вильнюсском аэропорту даже выше, чем в других аэропортах Европы.

"С большинством я согласен, – сказал он и заметил, что даже в Таллине "намного дешевле", несмотря на то, что в Эстонии выше и средняя и минимальная зарплата.

"Я точно сейчас цены не помню. В Вильнюсе я кофе не пил, было поздно, но ел кибинай за 3,50 евро", – сказал он.

На сайте Вильнюсского аэропорта сейчас указано, что там размещается 11 кафе и ресторанов. Три из них – Juta Jazz Cafe, Juta Jazz Heineken и Coffee Republic принадлежат одной компании - Juta Jazz Kava.

Директор Juta Jazz kava Роландас Пулаускас не мог сразу объяснить ситуацию, поскольку находился в отъезде, однако потом прокомментировал.

"Я не знаю, сколько профессор путешествовал, но у нас - не самое дорогое кафе в Европе. Мы не знаем, какие цены в Берлин Тегель, но я не думаю, что они многим отличаются, вряд ли разница очевидная. И еще – г. Рауд забыл сравнить аэропорты Копенгагена, Осло, Стокгольма, Мадрида, Парижа, Лондона...

Кстати, администрация аэропорта провела опрос пассажиров Вильнюсского аэропорта, большая их часть сектор общепита оценила очень благоприятно - price for value, по сравнению с другими аэропортами", – сказал он.

Он объяснил откуда такие цены: "НДС для заведений общепита, к примеру, в Польше составляет 8%, а в Литве 21%, это факт. Также оплата труда, цены на сырье, к примеру, продукты – тоже одни из самых дорогих в Европе, тут мы опережаем даже некоторые европейские столицы, это факт.

Стоимость недвижимости в Литве и ее аренда почти такая же, как в других странах ЕС, а иногда и выше, это факт. Такая и политика аренды аэропорта. К примеру, мы за аренду плати аэропорту в 2-3 раза больше, чем платили бы в вильнюсском Akropolis, и это факт.

И наконец, влияет политика налога на прибыль – налогами облагается и прибыль и дивиденды – и это факт. Несмотря на все безжалостные условия рынка – мы по-прежнему будем создавать рабочие места, а главное – ВВП".

На сайте Rekvizitai.lt указано, что в мае средняя зарплата в компании составляла 842,64 евро.