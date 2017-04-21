Василяускас призывает осторожнее оценивать оживление российской экономики

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BNS
пятница, 21 апреля 2017 г. 10:04
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас говорит, что предприятия страны должны осторожнее оценивать оживление российской экономики.
© Shutterstock nuotr.

"Для нас интересны и важны прогнозы экспертов МВФ о положении в экономике России, потому что Литву с этим государством всё ещё связывают тесные экономические связи: она по-прежнему остаётся самым большим рынком для нашего экспорта. (...) То, что мы наблюдаем в России, в большей степени связанное с экономическим циклом оживление, на которое наибольшее влияние имеет выросшая в настоящее время цена на нефть, а эта тенденция может измениться", - отметил В.Василяускас в сообщении для печати.

В.Василяускас на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне подвижки в экономике Российской Федерации намерен обсудить с руководителем миссии РФ в МВФ Эрнестом Рамирезом Риго.

МВФ прогнозирует, что рост российской экономики в этом году составит 1,4%, в то время как в прошлом году она уменьшилась на 0,2%.

BNS
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