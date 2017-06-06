Василяускас предупреждает об угрозах на рынке недвижимости

Если ситуация на литовском рынке недвижимости и кредитование ипотеки изменится так, как в прошлом году, то в ближайшие несколько лет Литва может столкнуться с проблемами.

В этом убежден председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас, который 6 июня представил журналистам обзор финансовой стабильности.

По его словам, самая серьезная внешняя угроза - накал рынка недвижимости в Швеции и Норвегии. Внутренняя – рост числа сделок и объемов ипотеки.

"Если положение не изменится, то в течение года–двух у нас могут появиться проблемы", – сказал Василяускас.

Правда, он отметил, что в апреле и мае число сделок уменьшилось. Поэтому к осени выяснится, какими будут тенденции в будущем. Если рынок по-прежнему будет накаляться, банк готов включить "ручной тормоз", – ввести дополнительные требования к коммерческим банкам.

И рост экономики, и новейшие стресс-тесты показывают, что литовский финансовый сектор крепок. Но по мере быстрого роста кредитования мы не должны терять бдительность – мы должны обеспечить высокую планку кредитования. Банки не должны забывать о прошлых уроках (...)", – сказал Василяускас.

По подсчетам ЦБ, в 2016 г. объем кредитования жителей и компаний увеличился больше чем на 8%, что в два раза превысило темпы роста ВВП и выше, чем в других странах ЕС.

Больше всего увеличился портфель кредитования недвижимости. Прибыль банков в прошлом году увеличилась на 17% – до 252 млн. евро.

"Рынок недвижимости нагревается, но говорить о накале еще рано. Но если накал будет выше безопасного рубежа, мы готовы реагировать и пресечь рисковое развитие рынка недвижимости и кредитования. " на сесть рычаги", – сказал Василяускас.

По его словам, рынок стал накаляться из-за роста зарплат, улучшения демографической ситуации в Вильнюсе, дешевые кредиты, улучшение ожиданий.

Но его охлаждает демографический спад на остальной части страны, установки ответственного кредитования и неясное положение в связи с уходом инвесторов.

На просьбу оценить предложенные правительством поправки к налоговой системе Василяускас не скрывал скептицизма:

"Предложенные поправки к налоговой системе саму систему и систему социального страхования не меняют. изменения небольшие, но я считаю, что они идут в верном направлении".

По его словам, эти предложения направлены на уменьшение госфинансов (повышение ННМ до минимальной зарплаты, применение ННМ к содровским выплатам) и повышение расходов (детские деньги).

"Общее влияние этих изменений – минус 260 млн. евро. Это 0,6% ВВП", – сказал Василяускас.

По его словам, предложенные перемены отчасти решат вопрос о снижении налогообложения рабочей силы, но при условии, что работодатели поделятся доходами с работниками.