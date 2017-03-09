Вайткус: Клайпедский порт в этом году ожидает рекордный круизный сезон

BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 18:17
В этом году Клайпедский порт ожидает рекордный круизный сезон, утверждает руководитель порта Арвидас Вайткус.
© K. Cemnolonskio nuotr.

"С приближением начала сезона круизного судоходства, в этом году у нас уже есть 64 зарегистрированных судна. (...) В этом году мы ждем и рекордное количество туристов. По имеющимся данным, мы ожидаем, что в этом году круизными судами в порт прибудут более 75 тыс. туристов", - отметил в четверг на пресс-конференции А. Вайткус.

В прошлом году в порт зашли 52 круизных суда, на которых прибыли более 64 тыс. туристов, что было самым высоким показателем за всю историю порта.

BNS
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