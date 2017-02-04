В январе – рекордное количество банкротств

Специалисты отмечают, что в прошлом месяце зафиксировано максимальное количество арестов имущества компаний и банкротств с 2010 года. кредиторы арестовали на треть больше имущества компании, чем год назад, пишет lrt.lt.

В прошлом месяце была начата процедура объявления о банкротстве в отношении более 200 компаний. Специалисты говорят, что такие показатели были только в январе 2009 г., в разгар мирового финансового кризиса. Каждая третья объявившая о банкротстве компания занималась торговлей.

Немного меньше случаев банкротства было в секторе строительства, обрабатывающей промышленности, транспорта и складов. Специалисты компании, оценивающей риск предприятий, подсчитали, что в этом году зафиксировано и на треть больше компаний, имущество которых было арестовано за долги – свыше 900.

Это самый высокий показатель с 2010 г., когда арестовали имущество рекордного количества компаний. Самые большие перемены, с точки зрения мэрий, наблюдаются в крупных городах. В районах и небольших городах ситуация остается стабильной. Отмечают, что чаще всего арест накладывают на имущество небольших компаний, в которых бывает до 9 работников.