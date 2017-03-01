В январе продажи алкоголя достигли давно невиданных высот

Правда, этот январь совсем не похож на январь прошлого года, поскольку Государственная налоговая инспекция наблюдает сильный рост объема продаж алкоголя, ранее наблюдалось падение.
Путем повышения акцизов употребление алкоголя в этом году планировали уменьшить на 25%. Однако при этом в госбюджет планировали получить на 40 млн. евро больше доходов (по сравнению с 2015 г.).
Однако уже в прошлом году за счет акциза на алкоголь бюджет получил меньше средств, чем в 2015 г. В прошлом году больше средств поступило за счет акциза на горючее.
"Если в 2016 г. наблюдался спад в сфере продажи алкоголя, особенно в последние два месяца, после запрета алкогольной рекламы, то в январе 2017 г. мы видим, что продажи увеличились, возможно, люди стали закупать алкоголь на будущее из-за повышения акциза с 1 марта, – сказала представитель Минфина Аудроне Микнявичене.
Правда, она признала, что после такого роста может наблюдаться и значительный спад. Все будет зависеть от ценовой политики производителей и торговцев, а также от поведения самих покупателей – возможно продажи некоторых напитков снизятся на 50%.
ВРИО начальника ГНИ Артурас Клераускас сказал: "С точки зрения количества продаж в январе продали на 16% больше крепких алкогольных напитков, водки, в прошлом году наблюдался последовательный спад.
В результате в течение двух лет мы наблюдаем спад, действительно государственная политика регулирования достаточно действенна".
Правда он признал, что невозможно оценить насколько за это время увеличились продажи нелегального алкоголя: "К сожалению, на алкогольном рынке нет надежных подсчетов масштаба "тени".