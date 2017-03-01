В январе продажи алкоголя достигли давно невиданных высот

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ru.DELFI.lt
среда, 1 марта 2017 г. 14:31
Правящие в Литве надеются, что после повышения акцизов на алкоголь, удастся снизить его употребление, однако параллельно надеются за счет повышения акцизов пополнить бюджет государства. Становится ясно, что эти планы вряд ли осуществятся.
© DELFI / Domantas Pipas

Правда, этот январь совсем не похож на январь прошлого года, поскольку Государственная налоговая инспекция наблюдает сильный рост объема продаж алкоголя, ранее наблюдалось падение.

Путем повышения акцизов употребление алкоголя в этом году планировали уменьшить на 25%. Однако при этом в госбюджет планировали получить на 40 млн. евро больше доходов (по сравнению с 2015 г.).

Однако уже в прошлом году за счет акциза на алкоголь бюджет получил меньше средств, чем в 2015 г. В прошлом году больше средств поступило за счет акциза на горючее.

"Если в 2016 г. наблюдался спад в сфере продажи алкоголя, особенно в последние два месяца, после запрета алкогольной рекламы, то в январе 2017 г. мы видим, что продажи увеличились, возможно, люди стали закупать алкоголь на будущее из-за повышения акциза с 1 марта, – сказала представитель Минфина Аудроне Микнявичене.

Правда, она признала, что после такого роста может наблюдаться и значительный спад. Все будет зависеть от ценовой политики производителей и торговцев, а также от поведения самих покупателей – возможно продажи некоторых напитков снизятся на 50%.

ВРИО начальника ГНИ Артурас Клераускас сказал: "С точки зрения количества продаж в январе продали на 16% больше крепких алкогольных напитков, водки, в прошлом году наблюдался последовательный спад.

В результате в течение двух лет мы наблюдаем спад, действительно государственная политика регулирования достаточно действенна".

Правда он признал, что невозможно оценить насколько за это время увеличились продажи нелегального алкоголя: "К сожалению, на алкогольном рынке нет надежных подсчетов масштаба "тени".

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