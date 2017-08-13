В Вильнюсском аэропорту совершил посадку специальный испытательный самолет

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BNS
воскресенье, 13 августа 2017 г. 15:07
Испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services 13 августа совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе (ВПП) Вильнюсского аэропорта. Самолет должен был прибыть в Вильнюс в субботу, но из-за ненастной погоды он задержался в Польше.
© DELFI / Tomas Vinickas

Исполнительный директор компании Литовские аэропорты Донатас Воверис сказал BNS, что самолет Flight Calibration Services совершил посадку в Вильнюсском аэропорту около 11 ч.

Самолет Flight Calibration Services должен провести испытания систем ВПП Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.

"Испытания займут два дня при подходящих погодных условиях. Само тестирование занимает 10 ч., поэтому если в ближайшие два дня будет хорошая погода, то тестирование завершится 14 августа. Если условия будут неблагоприятными или придется проводить коррекционную проверку и дополнительные испытания, их перенесут на 15 или 16 августа", - сказал BNS Воверис.

"Но это не повлияет на открытие аэропорта. До 18 августа времени достаточно, все реконструкционные работы завершены", - прибавил он.

Ранее планировалось, что тестирование будет проведено до 14 августа.

18 августа планируется открытие Вильнюсского аэропорта, однако до октября будут проводить завершающие работы, которые никак не повлияют на полеты.

ВПП за 18,7 млн. евро обновляют латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta. Из-за реконструкции ВПП с 14 августа на 35 дней часть рейсов из Вильнюса перевели в Каунас. За это время в Каунасе обслужат около 370 000 пассажиров и около 3500 авиарейсов.

BNS
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