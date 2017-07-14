В Вильнюсском аэропорту начались работы по реконструкции полосы

14 июля Вильнюсский аэропорт впустил журналистов и дал им возможность осмотреть работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Последний самолет совершил посадку в аэропорту до 24 ч. В полбочь туда прибыла тяжелая техника.

С 14 июля по 17 августа в аэропорту будут работать рабочие. В это время самолеты будут летать в Каунас.

"Работают 170–180 человек и 60 единиц тяжелой техники. Работы идут полным ходом. Демонтированы все фонари, начаты работы по обновлению дренажной системы", – сказал директор аэропорта Олаф Мартенс.

ВПП реконструирует латвийская компания A.C.B.

По словам Мартенса, дожди не должны помешать работам: "Мы можем работать фактически при любых погодных условиях, кроме такого сильного ливня, какой был на этой неделе. Тогда нам на короткое время пришлось бы остановить работы.

Что очень важно – мы запланировали довольно большой отрезок запасного времени. Укладку асфальта мы планируем завершить 5 августа, до 12 должны выполнить другие работы, значит, у нас в запасе около недели".

Мартенс отметил, что в первый день переноса рейсов в Каунас, никаких проблем нет: "Не было никаких серьезных проблем. все это время переезд в Каунас проходил гармонично, сегодня практически не было опозданий и очередей".

Он надеется, что реконструированная ВПП прослужит 15–20 лет, но все зависит от нагрузки.

"В ближайшие 10–15 лет планируем рост полетов. Около 50 000 полетов в год фиксируем уже сейчас, в прошлом году было 3,800 млн. пассажиров. Рост пассажиров составляет 15%, соответственно растет и количество рейсов, может, через 3 года, достигнем 5 млн. пассажиров в год, мы должны быть к этому готовы", – сказал Мартенс.

Он подчеркнул, что если бы ВПП не реконструировали, то через 2-3 года она была бы непригодна для использования, была бы небезопасносй.

В Каунасе ВПП длиннее, чем в Вильнюсе на 1 км, но вильнюсскую ВПП удлинять не планируют: "У нас нет такой возможности, с одной стороны железная дорога, с другой – ул. Лепкальнё. Мы бы хотели, но рыночные тенденции показывают, что аэропорты используют для прямого авиасообщения между городами, поэтому технологии идут в сторону создания большего числа небольших самолетов, которые летают на большое расстояние. Поэтому удлинять ВПП не придется".

Стоимость реконструкции ВПП – около 19 млн. евро. Вильнюсский аэропорт откроется 18 августа.