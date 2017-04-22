В Вильнюсском аэропорту хаос: такого качества обслуживания клиенты не видели нигде

 (32)
ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 14:01
В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту. По ее словам, в субботу утром положение там было печальное.
Sumaištis Vilniaus oro uoste
© Skaitytojo nuotr.

"Сотни растерянных людей стоят у паспортного контроля. Передвигаются на шаг вперед за 20-30 минут", – сообщила читатель. По ее словам, на вопрос, сколько придется ждать, был получен ответ, что пока все не очень плохо.

"Ответили, что это еще ничего, хуже бывает, когда посадку совершают два самолета. Я только что пролетела половину Земного шара, но нигде не было такого промедления и такого низкого качества обслуживания", - сказала Балчюнене.

По ее словам, и в зале ожидания было много людей.

"Немалая часть ожидающих – иностранцы. Какой мы имидж создаем? Застряли и пассажиры смежных рейсов – они в полном отчаянии. Никто ни о чем не информирует", – сказала читатель.

По словам Балчюнене, прибыли самолеты из Киева и Стамбула.

Представитель аэропорта Индре Балтрушайтене сказала DELFI, что такая ситуация могла сложиться из-за ужесточения требований Службы охраны госграницы.

"Они проводят проверку, отсюда и очереди", – сказала она. Правила паспортной проверки в ЕС были ужесточены с 7 апреля.

"Мы постоянно решаем проблему", – ответила она на вопрос, что с этим планируют делать.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Вильнюсском аэропорту хаос: такого качества обслуживания клиенты не видели нигде (32)

Sumaištis Vilniaus oro uoste
В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту. По ее словам, в субботу утром положение там было печальное.

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу (9)

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу
Клайпедский морской порт, который в начале года отставал от Рижского порта по показателю контейнерных погрузок, в марте опередил порт соседнего государства.

Министр: Hyperloop мог бы появиться рядом с линией Rail Baltica (11)

Hyperloop
Линия создаваемого американским стартапом Hyperloop One скоростного поезда Hyperloop могла бы появиться рядом с будущей железнодорожной линией европейского стандарта Rail Baltica, заявил литовский министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

Центр реестров: оборот на рынке жилья достиг 378 млн евро (3)

Центр реестров: оборот на рынке жилья достиг 378 млн евро
В Литве за первый квартал, по предварительным данным, жители израсходовали на жильё 378,4 млн евро - на 18,9% больше, чем в январе-марте 2016-го, но на 8,9% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

Василяускас призывает осторожнее оценивать оживление российской экономики (137)

Rusijos ekonomika
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас говорит, что предприятия страны должны осторожнее оценивать оживление российской экономики.
Facebook друзья
Rambler's Top100