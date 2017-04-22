В Вильнюсском аэропорту хаос: такого качества обслуживания клиенты не видели нигде

В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту. По ее словам, в субботу утром положение там было печальное.

"Сотни растерянных людей стоят у паспортного контроля. Передвигаются на шаг вперед за 20-30 минут", – сообщила читатель. По ее словам, на вопрос, сколько придется ждать, был получен ответ, что пока все не очень плохо.

"Ответили, что это еще ничего, хуже бывает, когда посадку совершают два самолета. Я только что пролетела половину Земного шара, но нигде не было такого промедления и такого низкого качества обслуживания", - сказала Балчюнене.

По ее словам, и в зале ожидания было много людей.

"Немалая часть ожидающих – иностранцы. Какой мы имидж создаем? Застряли и пассажиры смежных рейсов – они в полном отчаянии. Никто ни о чем не информирует", – сказала читатель.

По словам Балчюнене, прибыли самолеты из Киева и Стамбула.

Представитель аэропорта Индре Балтрушайтене сказала DELFI, что такая ситуация могла сложиться из-за ужесточения требований Службы охраны госграницы.

"Они проводят проверку, отсюда и очереди", – сказала она. Правила паспортной проверки в ЕС были ужесточены с 7 апреля.

"Мы постоянно решаем проблему", – ответила она на вопрос, что с этим планируют делать.