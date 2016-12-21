В Вильнюсе в следующем году изменится цена на воду

Компания Вильнюсской мэрии Vilniaus vandenys в следующем году планирует на 8-10% снизить цены на услуги.

Правление компании утвердило план стратегической деятельности на 2017-2019 гг и новый проект базовых цен на воду для жителей Вильнюса, Вильнюсского, Швенченского и Шальчининкского районов. Если акционер компании и Комиссия по ценам утвердят проект, то с июля 2017 года вступят в силу новые цены.

Vilniaus vandenys предлагает снизит цену на воду для жителей многоквартирных домов на 10% до 1,54 евро (с НДС) за куб. м, для владельцев частных домов – на 8% до 1,43 евро, для компаний - на 10% до 1,23 евро (без НДС).

В последний раз цены на воду менялись в мае 2014 года. Тогда Комиссия по ценам в одностороннем порядке установила более высокие цены: куб воды для жителей многоквартирных домов подорожал на 34,6%, для жителей частных домов - на 22%.

У компании более 260 000 клиентов, которые за сутки используют около 90 000 куб. м воды.