В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017

ELTA
понедельник, 29 мая 2017 г. 08:13
В Вильнюсской ратуше 29 мая состоится презентация литовского павильона на всемирной выставке Expo 2017, которая через две недели начнется в Астане (Казахстан).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

На ратушной площади будет действовать мобильная экспозиция, представляющая эту выставку. В старой части Вильнюса караван Expo 2017 остановится на три дня, по пути из Варшавы в Хельсинки. Он уже побывал в нескольких европейских городах.

Литовский павильон оборудован в соответствии с основной темой Expo 2017 - энергия будущего.

Генеральный комиссар литовской экспозиции Ромас Янкаускас сказал, что этот павильон площадью 530 кв. м оборудован в специально созданном комплексе футуристического стиля. Он находится рядом с павильонами Италии, Великобритании, Финляндии, Швейцарии и др. стран Европы.

Для этого павильона выбрали оригинальный "лазерный" проект, поскольку Литва по праву может гордится этими технологиями: каждый 10 лазер для научных исследований, продаваемый в мире, создан в Литве.

В центре павильона - презентация рождения лазера из светодиодов и зеркал. Ее окружают мониторы, изображающие важнейшие объекты нашей энергетики, а также видеотека 3D и лаборатория стартапов. Эта экспозиция представляет развитие литовской энергетики. Больше всего внимания уделяется использованию возобновляющихся источников энергии и ответственному потреблению электроэнергии.

Параллельно посетителям в привлекательной форме представят информацию о Литве.

На выставке Expo 2017 участвуют 115 стран мира и 20 международных организаций. Надеются, что в течение 6 месяцев выставку посетят 5 млн. человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017

В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017
В Вильнюсской ратуше 29 мая состоится презентация литовского павильона на всемирной выставке Expo 2017, которая через две недели начнется в Астане (Казахстан).

Место Marks and Spencer заняли новые хозяева (21)

Место Marks and Spencer заняли новые хозяева
"Здесь разместится кафе Huracán Coffee", - гласит надпись на окнах здания на проспекте Гедиминаса, где раньше располагался магазин Marks and Spencer.

В Литве растет средняя зарплата (47)

В Литве растет средняя зарплата
Средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве, за исключением индивидуальных предприятий, в первом квартале этого года была 817,6 евро - на 9,3% больше, чем за такой же квартал 2016 года.

Погоня за скидками: в центрах "Акрополис" проходит акция Jamam (26)

Погоня за скидками: в центрах Акрополис проходит акция Jamam
Покупатели, соскучившиеся по скидкам, атакуют торговые центры "Акрополис", в которых проходит акция Jamam.

Исследование: алкоголь подорожал, но меньше пить не стали (37)

Исследование: алкоголь подорожал, но меньше пить не стали
Повышение с марта этого года акциза на алкоголь не изменило привычек его потребления в Литве, показывает исследование, проведенной компанией Baltmi.
Facebook друзья
Rambler's Top100