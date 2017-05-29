В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017

В Вильнюсской ратуше 29 мая состоится презентация литовского павильона на всемирной выставке Expo 2017, которая через две недели начнется в Астане (Казахстан).

На ратушной площади будет действовать мобильная экспозиция, представляющая эту выставку. В старой части Вильнюса караван Expo 2017 остановится на три дня, по пути из Варшавы в Хельсинки. Он уже побывал в нескольких европейских городах.

Литовский павильон оборудован в соответствии с основной темой Expo 2017 - энергия будущего.

Генеральный комиссар литовской экспозиции Ромас Янкаускас сказал, что этот павильон площадью 530 кв. м оборудован в специально созданном комплексе футуристического стиля. Он находится рядом с павильонами Италии, Великобритании, Финляндии, Швейцарии и др. стран Европы.

Для этого павильона выбрали оригинальный "лазерный" проект, поскольку Литва по праву может гордится этими технологиями: каждый 10 лазер для научных исследований, продаваемый в мире, создан в Литве.

В центре павильона - презентация рождения лазера из светодиодов и зеркал. Ее окружают мониторы, изображающие важнейшие объекты нашей энергетики, а также видеотека 3D и лаборатория стартапов. Эта экспозиция представляет развитие литовской энергетики. Больше всего внимания уделяется использованию возобновляющихся источников энергии и ответственному потреблению электроэнергии.

Параллельно посетителям в привлекательной форме представят информацию о Литве.

На выставке Expo 2017 участвуют 115 стран мира и 20 международных организаций. Надеются, что в течение 6 месяцев выставку посетят 5 млн. человек.