В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017

На ратушной площади будет действовать мобильная экспозиция, представляющая эту выставку. В старой части Вильнюса караван Expo 2017 остановится на три дня, по пути из Варшавы в Хельсинки. Он уже побывал в нескольких европейских городах.
Литовский павильон оборудован в соответствии с основной темой Expo 2017 - энергия будущего.
Генеральный комиссар литовской экспозиции Ромас Янкаускас сказал, что этот павильон площадью 530 кв. м оборудован в специально созданном комплексе футуристического стиля. Он находится рядом с павильонами Италии, Великобритании, Финляндии, Швейцарии и др. стран Европы.
Для этого павильона выбрали оригинальный "лазерный" проект, поскольку Литва по праву может гордится этими технологиями: каждый 10 лазер для научных исследований, продаваемый в мире, создан в Литве.
В центре павильона - презентация рождения лазера из светодиодов и зеркал. Ее окружают мониторы, изображающие важнейшие объекты нашей энергетики, а также видеотека 3D и лаборатория стартапов. Эта экспозиция представляет развитие литовской энергетики. Больше всего внимания уделяется использованию возобновляющихся источников энергии и ответственному потреблению электроэнергии.
Параллельно посетителям в привлекательной форме представят информацию о Литве.
На выставке Expo 2017 участвуют 115 стран мира и 20 международных организаций. Надеются, что в течение 6 месяцев выставку посетят 5 млн. человек.