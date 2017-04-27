В Вильнюсе подорожает отопление

Вильнюсский горсовет одобрил увеличенную цену на отопление – с июня она должна увеличиться чуть больше, чем на 8% – почти на 5 центов за кВт без НДС, пишет lrt.lt.

Но это не окончательная цена для вильнюсцев – она будет меняться в зависимости от стоимости топлива.

Комиссия по ценам установила базовую цену в начале апреля, после того как Vilniaus šilumos tinklai после 15-летнего перерыва переняла теплохозяйство у Vilniaus energijа, которой управляет французская компания Veolia.

Глава теплосетей тогда сказал, что цена должна увеличится где-то на 12%. Однако председатель Комиссии по ценам сказала, что дополнительные расходы, связанные с арендой теплосетей не должны ложиться на плечи потребителей.

25 апреля сообщили, что Вильнюсская мэрия намерена обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы Vilniaus energijа вернула причиненный городу ущерб.

Мэрия требует у Veolia возместить ущерб на сумму 200 млн. евро.