В Вильнюсе подорожает отопление

Но это не окончательная цена для вильнюсцев – она будет меняться в зависимости от стоимости топлива.
Комиссия по ценам установила базовую цену в начале апреля, после того как Vilniaus šilumos tinklai после 15-летнего перерыва переняла теплохозяйство у Vilniaus energijа, которой управляет французская компания Veolia.
Глава теплосетей тогда сказал, что цена должна увеличится где-то на 12%. Однако председатель Комиссии по ценам сказала, что дополнительные расходы, связанные с арендой теплосетей не должны ложиться на плечи потребителей.
25 апреля сообщили, что Вильнюсская мэрия намерена обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы Vilniaus energijа вернула причиненный городу ущерб.
Мэрия требует у Veolia возместить ущерб на сумму 200 млн. евро.