В Вильнюсе пассажирскими перевозками займется консорциум рижского перевозчика и Transrevis

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 12:18
Перевозкой пассажиров на одной десятой части маршрутов в Вильнюсе займется латвийское предприятие пассажирских перевозок микроавтобусами Rigas mikroautobusu satiksme и обслуживающая в Литве междугородние рейсы литовская компания Transrevis - консорциум этих компаний победил в одной из двух частей объявленного Вильнюсским самоуправлением конкурса частного перевозчика. Частный перевозчик большими автобусами станет известен позже.
© Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

"Этот конкурс - только часть стратегии обновления общественного транспорта, которую мы будем проводить в жизнь и в дальнейшем. По условиям этого конкурса транспортные средства не могут быть старше одного года, они должны быть оборудованы кондиционерами, системами подсчета пассажиров, камерами видеонаблюдения, автобусы должны быть приспособлены для людей с недугами и детских колясок", - сказал для пресс-релиза мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Консорциум Rigas mikroautobusu satiksme и Transrevis победили только в одной части объявленного в апреле прошлого года конкурса. В этой части конкурса перевозчик должен представить 52 микроавтобуса, на которых будет обслуживать выбранные маршруты в пригороде. Заведующая Отделом маркетинга и коммуникации Вильнюсского самоуправления Аурелия Дярманте сказала BNS, что победитель второй части конкурса станет известен позже.

BNS
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В Вильнюсе пассажирскими перевозками займется консорциум рижского перевозчика и Transrevis
Перевозкой пассажиров на одной десятой части маршрутов в Вильнюсе займется латвийское предприятие пассажирских перевозок микроавтобусами Rigas mikroautobusu satiksme и обслуживающая в Литве междугородние рейсы литовская компания Transrevis - консорциум этих компаний победил в одной из двух частей объявленного Вильнюсским самоуправлением конкурса частного перевозчика. Частный перевозчик большими автобусами станет известен позже.

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