В Вильнюсе открывается первая парковка Park & Ride

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 08:18
В Вильнюсе 31 июля открывается первая парковка Park & Ride ("Паркуйся и езжай"), на которой водители могут оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Такая система парковки уже снискала популярность за рубежом.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Парковка открывается на ул. Укмергес, у ТЦ Senukai. В Вильнюсе появятся еще две такие парковки - на Жверинасе, на ул. Селю у троллейбусного кольца и у арены Siemens.

Представители компании Susisiekimo paslaugos раньше говорили, что водители, оставив автомобили на этих парковках за 2 евро, смогут до конца дня ездить на общественном транспорте без дополнительной платы.

Действие системы планируют оценить до конца октября 2017 года, позже хотят оборудовать еще 20 таких парковок.

Система Park & Ride действует почти во всех европейских столицах, включая Таллин, Варшаву и Ригу.

BNS
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