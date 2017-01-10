В Вильнюсе открыт современный спортивный центр DELFI

Тут их ждали спортивная молодежь, играющий в теннис Йонас Казлаускас, энергичные тренеры, а также зажигательное выступление коллектива уличных гимнастов Project Mayham.

Новое спортивное сооружение было построено за 7 месяцев и отвечает всем всем самым строгим международным стандартам. Его площадь составляет 4500 квадратных метров. Он оборудован 8 площадками для игры в бадминтон, 4 площадками для игры в волейбол и пляжный волейбол, два теннисных корта, на которых жители Вильнюса могут играть уже сейчас.

«Это чрезвычайное событие в Вильнюсе, когда свои двери распахивает несколько необычный, но очень необходимый и заполняющий серьезный пробел в нашей городской инфраструктуре спортивный центр. Здесь нет баскетбольных площадок, других традиционных атрибутов, но есть бадминтон, пляжный волейбол, теннис - это поспособствует к занятию спортом еще большему кругу людей. Так как условия в Литве часто диктует природа, то спортивные сооружения дожны быть и в закрытом помещении. Эта новая арена в настоящее время то, что нужно столице», - на церемонии открытия сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Если говорить спортивными терминами, то сегодня мы отмечаем великую спортивную победу, - сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис. - После того, как DELFI узнал об идее строительства спортивного центра, она особенно заинтересовала нас по нескольким причинам. Мы видим, что как бадминтон, так и пляжный волейбол набирают быструю популярность, и я уверен, что они будут еще более популярными в обществе, а спортивные школы под этой крышей — в идеальной среде - помогут вырасти еще не одному поколению спортсменов».

Он также заверил, что DELFI TV, в свою очередь, будет транслировать все спортивные соревнования, которые тут будут проходить, способствуя тем самым еще большему продвижению спорта.

Как ожидается, ежегодно центр будет посещать около 250 000 посетителей.