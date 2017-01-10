В Вильнюсе открыт современный спортивный центр DELFI

 (6)
ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 18:18
Во вторник в Вильнюсе торжественно открыт один из самых современных в Литве спортивных центров DELFI. На мероприятие собрались представители спортивной общественности Литвы, которые, как и руководство города, были встречены, как положено — в ритме спорта.
Vytautas Benokraitis, Ieva Šemberienė, Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

Тут их ждали спортивная молодежь, играющий в теннис Йонас Казлаускас, энергичные тренеры, а также зажигательное выступление коллектива уличных гимнастов Project Mayham.

Новое спортивное сооружение было построено за 7 месяцев и отвечает всем всем самым строгим международным стандартам. Его площадь составляет 4500 квадратных метров. Он оборудован 8 площадками для игры в бадминтон, 4 площадками для игры в волейбол и пляжный волейбол, два теннисных корта, на которых жители Вильнюса могут играть уже сейчас.

«Это чрезвычайное событие в Вильнюсе, когда свои двери распахивает несколько необычный, но очень необходимый и заполняющий серьезный пробел в нашей городской инфраструктуре спортивный центр. Здесь нет баскетбольных площадок, других традиционных атрибутов, но есть бадминтон, пляжный волейбол, теннис - это поспособствует к занятию спортом еще большему кругу людей. Так как условия в Литве часто диктует природа, то спортивные сооружения дожны быть и в закрытом помещении. Эта новая арена в настоящее время то, что нужно столице», - на церемонии открытия сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Если говорить спортивными терминами, то сегодня мы отмечаем великую спортивную победу, - сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис. - После того, как DELFI узнал об идее строительства спортивного центра, она особенно заинтересовала нас по нескольким причинам. Мы видим, что как бадминтон, так и пляжный волейбол набирают быструю популярность, и я уверен, что они будут еще более популярными в обществе, а спортивные школы под этой крышей — в идеальной среде - помогут вырасти еще не одному поколению спортсменов».

Он также заверил, что DELFI TV, в свою очередь, будет транслировать все спортивные соревнования, которые тут будут проходить, способствуя тем самым еще большему продвижению спорта.

Как ожидается, ежегодно центр будет посещать около 250 000 посетителей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Вильнюсе открыт современный спортивный центр DELFI (6)

Vytautas Benokraitis, Ieva Šemberienė, Remigijus Šimašius
Во вторник в Вильнюсе торжественно открыт один из самых современных в Литве спортивных центров DELFI. На мероприятие собрались представители спортивной общественности Литвы, которые, как и руководство города, были встречены, как положено — в ритме спорта.

Инфографика. У покупателей спросили, где они в последний раз делали покупки (6)

Инфографика. У покупателей спросили, где они в последний раз делали покупки
Исследовательская компания Nielsen Baltics провела исследование: спрашивала у жителей, в каком магазине они в последний раз покупали продукты и другие товары домашнего обихода.

Компания Yahoo переименуется в Altaba

Yahoo
Американская интернет-компания Yahoo переименуется в Altaba после продажи основной части своего бизнеса компании Verizon.

Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии (54)

Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии
Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Прогноз: такси в Литве исчезнут в ближайшее время (23)

Прогноз: такси в Литве исчезнут в ближайшее время
3 минуты – столько парламенту Литвы потребовалось на принятие поправок к закону, которые вступили с начала года, из-за них в стране в скором времени не останется такси. Есть опасения, что бизнес, связанный с подвозом пассажиров, станет неконтролируемым, пострадают клиенты и часть компаний, а государство лишится доходов.
Facebook друзья
Rambler's Top100