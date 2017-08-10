В Вильнюсе открылся круглосуточный магазин Maxima на ул. Миндауго

ru.DELFI.lt
четверг, 10 августа 2017 г. 15:41
10 августа в столице открылся обновленный магазин Maxima на ул. Миндауго.
Mindaugo "Maximos" atidarymas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Единственный работавший круглосуточно магазин в Вильнюсе снова будет работать 24 ч. в сутки.

Обновленный магазин предложит покупателям более широкий ассортимент товаров, товары будут более высокого качества. С четверга по воскресенье покупателей ждут развлечения и угощения. В день открытия покупателей будут встречать музыканты.

На открытие пришло немало знаменитостей. Гендиректор Maxima LT Кристина Мейде сказала, что никогда прежде ей столько не звонили друзья и знакомые, которые интересовались, когда будет открыт магазин.

"Этот магазин имеет большое значение не только для вильнюсцев, это флагман, который всегда был на шаг впереди не только в Литве, но и вообще в странах Балтии. Он имеет большое значение и для нас, поэтому мы хотим, чтобы он был особенным и для наших клиентов", – сказала Мейде.

В магазине оборудована единственная в странах Балтии панорамная печка-гриль, которая позволяет приготовить курятину и другое мясо так, как будто оно запекалось на костре, будут специальные шкафы для вызревания мяса. Покупатели смогут заказать выдержанное мясо и по телефону, а потом приехать и забрать заказ.

В реконструированном ТЦ откроется 23 торговые точки.

Появятся 4 новых магазина: пекарня Mon Ami, кондитерская Šokolado meistrai, магазин экологических продуктов – бистро здорового питания Biosala и магазин упаковки подарков VAAU. Также откроется популярный ресторан Take Way, салон красоты Salon+, простые медицинские услуги будет оказывать клиника Altameda, в ней можно будет сделать прививки или сдать кровь на анализ.

В обновленный магазин вернется и большинство прежних арендаторов. В обновленном магазине товаров для домашних питомцев Kika будет работать ветеринар, откроется парикмахерская для собак. В ТЦ откроется и Euro vaistinė.

Арендаторы по случаю открытия ТЦ обещают клиентам немало сюрпризов и скидок.

Реконструкция ТЦ длилась 4 месяца. В ТЦ инвестировали 6,7 млн. евро. Магазин Maximа в этом здании открылся в 1999 г.

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