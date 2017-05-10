В Вильнюсе началось грандиозное строительство

Первым начато строительство гостиницы Radisson Blu Hotel Lietuva.

На проспекте Конституциёс уже начато строительство нового здания гостиницы, которое соединят с уже имеющейся гостиницей. Планируют, что гостиница откроется через год – в мае 2018 г.

Появится 8-этажный комплекс, в котором будут находится торговые компании и 165 новых гостиничных номеров, а также подземная стоянка. На первом этаже будут коммерческие помещения - магазины и рестораны.

Благодаря новому зданию, площадь помещений гостиницы увеличится до 39 500

м кв.

Оба здания Radisson Blu объединит галерея.

Общая стоимость проекта - 15,7 млн. евро.

Шимашюс, вице-президент группы Carlson Rezidor Hotel Group, которая управляет Radisson Blu, Дэвид Йенкинс, глава норвежской компании Linstow AS Пер Мортенсен, грндиректор Merko statyba Саулюс Путримас зарыли капсулу под фундаментом здания.

Шимашюс подтвердил, что Вильнюс превратится в большую стройплощадку. В корне изменится проспект Конституциёс.