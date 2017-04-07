В Вильнюсе из-за строительного брака закрыт магазин Rimi

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BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 15:49
После того как выявили внешние строительные дефекты постройки в Вильнюсе, на ул. Линкмяну, был закрыт открывшийся 1,5 года назад магазин Rimi. Это первый случай в Литве, когда публично сообщили о закрытии магазина из-за строительного брака.
Rimi
© Bendrovės nuotr.

Закрытый в четверг магазин будет закрыт до конца недели, проводят исследования здания, сообщает Rimi.

"Пока подробности не сообщаем, поскольку работают эксперты. Когда будет более подробная информация, тогда поделимся. (...) Мы сами заметили (дефект – BNS) и сами решили закрыть здание", – сказала BNS пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Бельските.

"Для нас самое главное - безопасность покупателей и работников, поэтому если есть малейшие подозрения, мы сразу закрываем магазин", – прибавила она. Здание построила компания Lakaja, которой управляет BM Būstas, возглавляемая Игорем Леонтьевым.

Леонтьев сказал BNS, что большой угрозы безопасности здания нет. "Это мера безопасности, и всего, нет угрозы, что здание упадет, иначе они (Rimi Lietuva – BNS) сообщили бы мне. Был из жизни пример с Maxima в Риге, поэтому хватило. Знаете, лучше перестраховаться, чем потом плакать", – сказал BNS Леонтьев.

По его словам, к компании Lakaja у него не было претензий, а ее банкротство связано с другими проектами.

"Это разные вещи. Здание построено почти два года назад, а из-за банкротства обратились две недели назад. Они (Lakaja – BNS) - очень примерная компания, мы много говорили, никаких претензий никогда не было в связи с этим зданием", – сказал Леонтьев.

Этот магазин Rimi был открыт в ноябре 2015 года.

BNS
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Rimi
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