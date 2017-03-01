В центре Вильнюса также появится больше парковочных мест, а это, в свою очередь, поможет снизить транспортную нагрузку Старого города.

Столичные власти утверждают, что за счет собранных дополнительных доходов будет финансироваться система общественного транспорта и улучшены велосипедные дорожки.

С 1-го марта час стоянки в так называемой "Красной зоне" подорожает до 1,5 евро (ранее цена составляла 0,9 евро).

В Вильнюсе дорожает парковка В Вильнюсе меняются цены за парковку автомобилей в двух зонах, сообщает ЛРТ.

С сегодняшнего дня в магазинах подорожает алкоголь С 1 марта 2017 года в Литве повышается акциз на алкогольные напитки и сигареты. Инициаторы этих перемен утверждают, что таким способом хотят снизить потребление алкоголя. В свою очередь пивовары сказали, что из-за подорожания пива часть потребителей неизбежно поедет за покупками в соседние страны.

Агрессивные действия китайцев и турков снизили выручку Snaige По данным до аудита, чистая консолидированная прибыль единственного в странах Балтии производителя бытовых холодильников Snaige, контролируемого российской группой Polair, составила 1, 207 млн. евро - в 2,7 раза больше, чем в 2015 году, когда чистая прибыль была 444,9 тыс. евро.

Сколько зарабатывают работники санаториев на литовском курорте? В процветающем курорте Дпускининкай зарплаты работников санаториев и спа-центров значительно отстают от среднего показателя по стране.