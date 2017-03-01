В Вильнюсе дорожает парковка

В Вильнюсе меняются цены на парковку автомобилей в двух зонах, сообщает ЛРТ.
С 1-го марта час стоянки в так называемой "Красной зоне" подорожает до 1,5 евро (ранее цена составляла 0,9 евро).
Парковка в "Синей зоне" отныне будет стоить 2,5 евро (ранее - 1,8 евро).
Столичные власти утверждают, что за счет собранных дополнительных доходов будет финансироваться система общественного транспорта и улучшены велосипедные дорожки.
В центре Вильнюса также появится больше парковочных мест, а это, в свою очередь, поможет снизить транспортную нагрузку Старого города.