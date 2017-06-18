В Вильнюсе через улицу Нарбуто планируют построить виадук

Вильнюсская мэрия ищет подрядчика, который спроектировал бы и построил виадук через улицу Нарбуто.

На этой неделе мэрия объявила конкурс госзакупок на проектные предложения, победитель конкурса должен будет подготовить и технический проект, и построить виадук.

Виадук должен быть шириной 7,5 и длиной 65 м. На нем должны предусмотреть асфальтированную велодорожку шириной 3 м и тротуар для пешеходов.

Как BNS сказал директор Департамента расширения города Миндаугас Пакальнис, виадук должны построить на горе Нарбуто, у остановок и пешеходного перехода, чтобы обеспечить безопасность движения и создать удобные условия для пешеходов.

"Идея осуществить этот проект появилась потому, что в этом месте часто происходят ДТП, в которых страдают люди. Поэтому было бы удобно, если бы люди из одной части района в другую попадали, не переходя через дорогу. Будет пешеходная дорожка и велодорожка. Такой виадук улучшил бы сообщение между Виршулишкес и Каролинишкес", – сказал Пакальнис.

За последние несколько лет в этом месте произошло несколько ДТП, в которых пострадали люди. В октябре 2014 года в ДТП погибла девушка-пешеход, она была сбита на пешеходном переходе. Мэрия уже ранее сообщала, что планирует построить в этом месте виадук.