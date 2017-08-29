Однако этот бум наблюдается только в столице, в других городах такого не наблюдается, хотя есть проекты в Каунасе и на взморье.

Предприниматели рассказали, почему к нам рвутся иностранцы: Литва, в отличие от Латвии и Эстонии - еще пустой рынок.

По данным Департамента статистики, представленным ELTA, доходы компаний, предоставляющих услуги проживания, в этом году составили 65,9 млн. евро, и по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличились на 18,7%.

Рост продолжается несколько лет подряд. В 2015 г. средняя стоимость номера в гостинице в Вильнюсе увеличилась на 14,5%, в Таллине снизилась на 1,4%, а в Риге – на 0,5% (данные STR Global).

"По нашим данным, в Вильнюсе сейчас развивают 15 новых проектов, а во всей Литве - 20. Кроме того, постоянно приходят люди, которые планируют строить новые гостиницы. Положение похоже на 2003 г., когда снизился НДС на 5%.

Тогда за год в столице открыли 13 новых гостиниц", – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

По ее словам, после повышения НДС часть проектов могут заморозить. Она уверяет, что нельзя повышать НДС, иначе только новые игроки принесут в бюджет больше, чем даст повышение налога и при замораживании проектов.

Если осуществят все или большую часть проектов, то, по словам Шишкаускене, повторится ситуация 2003 года, когда был переизбыток на рынке.

"В Вильнюсе, в отличии от Таллина и Риги, гостиниц не хватало. В Латвии в гостиницы инвестировали россияне, в Эстонии - финны. Сейчас настал черед нашей столицы", – сказал Саулюс Арвасявичюс, владелец гостиницы Šekspyrаs.

"Не стоит планировать, что мировые сети пойдут в Тельшяй или КлайпедВ Вильнюс они идут только потому, что здесь чистое поле (...)", – сказал Римантас Ясюкенас, член правления гостиниц Amberton.