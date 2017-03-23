В торговых сетях заметили новую тенденцию

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 марта 2017 г. 11:33
Наблюдавшие с начала года за разницей цен в работающих в Литве торговых сетях представители стартапа Pricer.lt обратили внимание на тенденцию, когда цены на продукты определенных торговых марок в магазинах растут, тогда как такие же товары не столь популярных торговых знаков дешевеют.
© DELFI / Karolina Pansevič

Представители стартапа Pricer.lt следили за ценами потребительской корзины крупных торговых сетей (Maxima, Rimi, Norfa, Lidl, Iki, Aibė, Prisma, интернет-магазин Barbora). Они наблюдали, как ежемесячно менялась цена на самые дешевые товары потребительской корзины и цены популярных торговых знаков.

Основатель Pricer.lt Арунас Визицкас рассказал, что, если сравнить зафиксированные на 16 марта цены с ценами прошлого года, в первую очередь заметно, что подорожали пиво и водка.

"Я не думаю, что это связано только с акцизами. Думаю, что производители или торговцы воспользовались поводом и подняли цены порядков выше, чем акциза", - говорил он.

К примеру, в ТС Aibė самое дешевое литовское пиво с 10 февраля подорожало на 35,4% и стоило 1,07 евро за литр. В магазинах Prisma оно стоило на 32,4% дороже.

"Так же мы видим и другую тенденцию, когда дешевые продукты не дорожают столь быстро, как товары популярных торговых знаков", - заметил А.Визицкас.

К примеру, в ТС Maxima в феврале шоколад Karūna (90гр.) стоил 0,72 евро, 16 марта его цена составила 0,97 евро (на 0,25 евро больше). В то время как цена самого дешевого шоколада (100 гр.) поднялась с 0,31 евро до 0,43 евро (0,12 евро)

Если смотреть в общем, то в середине марта по сравнению с серединой февраля потребительская корзина самых дешевых товаров почти во всех сетях стала дешевле.

В эту корзину входят такие товары, как самые популярные фрукты и овощи, сахар, шоколад, масло, кофе, чай, мясные, рыбные и молочные продукты. За месяц цена такой корзины в Maxima подешевела на 8,7%, Iki - на 2,3%, Norfa - 0,1%, Lidl - 0,5%, Aibe - 16,9%, Prisma 0,4%,/

В то же время, корзина популярных на тот момент торговых знаков в большинстве торговых сетей подорожала: Rimi - 8,6%, Iki - 5,5%, Prisma - 4,2%, Barbora - 5,1%.

DELFI напоминает, что глава Ассоциации торговых предприятий Литвы Лауринас Вилимас утверждал, что инициатива сравнивать цены в торговых сетях приветствуется, однако он обратил внимание на методологию.

По его словам, нужно понимать, что сети розничной торговли динамичны и цены в них могут меняться очень быстро. Л.Вилимас подчеркнул, что если говорить о различных инициативах по сравнению цен в торговых сетях, самое главное не ввести покупателя в заблуждение.

"Они (Pricer.lt - ред.) должны сотрудничать с торговцами, чтобы получать цены оперативно, чтобы информация потребителю была предоставлена правильно и вводила потребителей в заблуждение", - говорил он.

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