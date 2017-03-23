В торговых сетях заметили новую тенденцию

Наблюдавшие с начала года за разницей цен в работающих в Литве торговых сетях представители стартапа Pricer.lt обратили внимание на тенденцию, когда цены на продукты определенных торговых марок в магазинах растут, тогда как такие же товары не столь популярных торговых знаков дешевеют.

Представители стартапа Pricer.lt следили за ценами потребительской корзины крупных торговых сетей (Maxima, Rimi, Norfa, Lidl, Iki, Aibė, Prisma, интернет-магазин Barbora). Они наблюдали, как ежемесячно менялась цена на самые дешевые товары потребительской корзины и цены популярных торговых знаков.

Основатель Pricer.lt Арунас Визицкас рассказал, что, если сравнить зафиксированные на 16 марта цены с ценами прошлого года, в первую очередь заметно, что подорожали пиво и водка.

"Я не думаю, что это связано только с акцизами. Думаю, что производители или торговцы воспользовались поводом и подняли цены порядков выше, чем акциза", - говорил он.

К примеру, в ТС Aibė самое дешевое литовское пиво с 10 февраля подорожало на 35,4% и стоило 1,07 евро за литр. В магазинах Prisma оно стоило на 32,4% дороже.

"Так же мы видим и другую тенденцию, когда дешевые продукты не дорожают столь быстро, как товары популярных торговых знаков", - заметил А.Визицкас.

К примеру, в ТС Maxima в феврале шоколад Karūna (90гр.) стоил 0,72 евро, 16 марта его цена составила 0,97 евро (на 0,25 евро больше). В то время как цена самого дешевого шоколада (100 гр.) поднялась с 0,31 евро до 0,43 евро (0,12 евро)

Если смотреть в общем, то в середине марта по сравнению с серединой февраля потребительская корзина самых дешевых товаров почти во всех сетях стала дешевле.

В эту корзину входят такие товары, как самые популярные фрукты и овощи, сахар, шоколад, масло, кофе, чай, мясные, рыбные и молочные продукты. За месяц цена такой корзины в Maxima подешевела на 8,7%, Iki - на 2,3%, Norfa - 0,1%, Lidl - 0,5%, Aibe - 16,9%, Prisma 0,4%,/

В то же время, корзина популярных на тот момент торговых знаков в большинстве торговых сетей подорожала: Rimi - 8,6%, Iki - 5,5%, Prisma - 4,2%, Barbora - 5,1%.

DELFI напоминает, что глава Ассоциации торговых предприятий Литвы Лауринас Вилимас утверждал, что инициатива сравнивать цены в торговых сетях приветствуется, однако он обратил внимание на методологию.

По его словам, нужно понимать, что сети розничной торговли динамичны и цены в них могут меняться очень быстро. Л.Вилимас подчеркнул, что если говорить о различных инициативах по сравнению цен в торговых сетях, самое главное не ввести покупателя в заблуждение.

"Они (Pricer.lt - ред.) должны сотрудничать с торговцами, чтобы получать цены оперативно, чтобы информация потребителю была предоставлена правильно и вводила потребителей в заблуждение", - говорил он.