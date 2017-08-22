В ТЦ Ozas вместо магазина Prisma откроется Maxima

Литовской торговой сети Maxima удалось завершить переговоры об аренде помещения в ТЦ Ozas, где раньше располагался магазин Prisma и в Каунасе, на ул. Йонавос.

В ТЦ Ozas откроется Maxima XXX. В Каунасе, на ул. Йонавос, 60, появится Maxima XX, это будет первый круглосуточный магазин в Каунасе.

По словам главы Maxima по расширению Андрюса Кмеляускаса, магазин Maxima в ТЦ Ozas откроется перед Рождеством в этом году.

В ТЦ Ozas Maxima по торговой площади будет похожей на магазин на ул. Миндауго, в общей сложности она займет 6500 кв. м. В этом магазине будет 200 новых рабочих мест. В центре Каунаса, на ул. Йонавос, магазин займет 3000, в нем создадут около 100 новых рабочих мест.