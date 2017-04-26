В связи с ростом цен на электроэнергию запустили 9-й блок Литовской электростанции

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 13:26
В среду утром, при наличии высоких цен на бирже электроэнергии, был включён 9-й блок Литовской электростанции (Lietuvos elektrines).
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Компания Lietuvos energijos gamyba (LEG) сообщила, что с падением производства электроэнергии на ветровых электростанциях в Скандинавии и продолжающимся ремонтом электростанций в Финляндии, а также с ростом цен в Швеции в среду средняя цена на бирже Nord Pool в зоне Литвы достигала 38,8 евро за мегаваттчас (MWh), а в некоторые часы - даже до 50 евро.

Как сообщает LEG, импорт электроэнергии из Швеции в эти дни сократился примерно в 8 раз, а экспорт в Польшу, где электричество ещё дороже, стал почти втрое больше.

Гендиректор LEG Эгле Чюжайте говорит, что в этом году 9-й блок запускался только один раз в начале года, когда цены подскочили из-за сильных морозов. В 2016 г. 9-й блок включали 58 раз.

BNS
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