В следующем году ожидается прорыв на газовом рынке

Взоры участников энергетического рынка Литвы в 2017 г. обратятся к Латвии, где с апреля будет либерализирован рынок природного газа.

До сего времени государственный газовый бизнес монополизировала контролируемая Газпромом компания Latvijas Gaze, поэтому литовские предприятия по торговле газом никак не могли на него попасть.

Ожидается, что с весны следующего года эти предприятия смогут начать торговать газом и в Латвии. Однако эксперты прогнозируют, что это не будет стремительным процессом, так как латвийским потребителям необходимо вначале приспособиться и научиться поведению на свободном рынке. Кроме того, латвийские предприятия также будут стремиться занять часть рынка, в связи с чем ожидается ожесточённая конкурентная борьба.

Либерализация газового рынка Латвии откроет возможности для продавцов

Latvijas Gaze до апреля 2017 г. обладает монопольным правом на газоснабжение страны. В апреле газовый рынок будет либерализирован, поэтому прогнозируется, что открытие рынка объёмом примерно 1,3 млрд кубометров и упрощение правил торговли позволит расширить круг клиентов и предприятиям Литвы.

Доминикас Тучкус, член правления литовского энергетического холдинга Lietuvos energija, предприятия которой активно стремятся к работе в Латвии, сказал, что активизировать газовый рынок должны чёткие правила.

"Я думаю, что это оживит рынок только по одной причине - будут чёткие правила по использованию инфраструктуры Латвии. Одно дело - Инчукалнское газохранилище, другое - передаточная система. И, что ещё важнее, - оператор инфраструктуры будет более мотивирован реагировать на потребности рынка", - отметил Тучкус.

Либерализация газового рынка Латвии облегчит торговлю газом между Литвой и Эстонией. Однако консультант Комитета по делам Европы парламента Латвии, эксперт по вопросам энергетики Рейнис Аболтиньш утверждает, что это только начало создания общего рынка, и на резкие перемены надеяться нельзя.

"Было бы чересчур оптимистично и наивно рассчитывать, что рынок начнёт функционировать в полную силу. (...) Это будет переходный период, он может затянуться на два года, пока все игроки на рынке полностью поймут детали и особенности", - подчеркнул Аболтиньш.

Литовские компании, по его мнению, получат возможность войти на рынок Латвии, но предприятия этой страны также захотят закрепиться на формирующемся рынке.

"Вижу, что ситуация становится такой же, как и на рынке электроэнергии. Я имею в виду, что рынок становится открытым", - утверждает Аболтиньш.

Получить пользу от открывающегося рынка Латвии надеется и Klaipedos nafta, которая рассчитывает, что хотя бы часть потребителей из соседних государств станет приобретать газ через СПГ-терминал. Однако оператор терминала утверждает, что 2017-й станет, вероятнее всего, больше периодом опробования новой системы.

"Мы чувствуем заинтересованность компаний Латвии и Эстонии начать пользоваться терминалом уже в середине следующего года. Рынок Латвии открывается в середине "газового" года, поэтому первый год будет периодом испытания новых направлений поставок", - заметил директор департамента СПГ-терминала Klaipedos nafta Тадас Матулёнис.

Get Baltic намерена расширить деятельность газовой биржи в странах Балтии

Литовский газовый рынок Get Baltic после открытия рынка Латвии намерено распространиться на эту страну и Эстонию. Врио директора биржи Гинтарас Бузкис утверждает, что планирует к деятельности в соседних государствах приступить во втором или третьем квартале 2017-го. Возможность перевода биржи на другие страны Балтии, по его утверждению, появится после того как откроется рынок Латвии.

"Это связано напрямую, так как открытие газового рынка Латвии создаст для нас условия ведения торговли и более гибкого транспортирования природного газа из Литвы в Эстонию и наоборот. Инфраструктура между Литвой и Латвией уже имеется, но различаются правила, отсутствует унификация единиц измерения, существуют долгие и неприемлемые сроки для потребителей газа, за какое время надо предупредить, если хочешь транспортировать газ", - поведал BNS Бузкис.

Он надеется, что в между поставщиками газа в странах Балтии конкуренция увеличится.

"Наша основная цель и желание - что вследствие объединения трёх стран Балтии и с началом деятельности в них, конкуренция между участниками рынка возрастёт. (...) Если говорить о поставщиках, увеличение диверсификации поставщиков, имеющих различные условия импорта, то одно время будут более конкурентоспособными одни поставщики, в другое время - другие", - поясняет руководитель биржи Get Baltic.

По его словам, на бирже должно продаваться 4-6% всего потребляемого газа, но он пока не прогнозирует, когда этого показателя удастся достичь.

В следующем году на рынке СПГ ожидаются новости

В 2017-м литовские компании приступят к новому виду деятельности. Klaipedos nafta планирует открыть распределительную станцию СПГ, которая будет обеспечивать не подключенные к газовой сети районы. Litgas надеется, что должно получить ускорение обеспечение малыми грузами газа пользующихся терминалами в Балтийском море судов. Перемен на рынке можно ожидать и благодаря новым поставщикам газа - летом две партии газа должна доставить в Клайпеду американская Koch Supply & Trading. Ожидается также, какие отношения сложатся у Газпрома с государствами Балтии.

Подконтрольные Lietuvos energija предприятия по торговле газом Litgas и Lietuvos duju tiekimas имеют договоры с норвежским нефтегазовым концерном Statoil, в соответствии с которыми последний продаёт покупателям СПГ в небольших объёмах, а литовские компании в Клайпеде предоставляют услуги по модулированию и балансированию. Первую такую партию планируется перевалить 1-2 января, когда в порт прибудет принадлежащий Skangass газовоз Coral Energy.

Д.Тучкус надеется, что эта деятельность наберёт обороты, поскольку в следующем годы в Балтийском море должны начать функционировать несколько небольших СПГ-терминалов. В 2016 г. в Финляндии начали действовать СПГ-терминал в Пори, планируется, что в 2017 - начале 2018 гг. будет завершено строительство терминала в Торнио, в 2017-м - в Раума.

"Полагаю, реально начнёт действовать рынок СПГ небольшого объёма, это станет настоящим толчком. И вообще, зашевелится весь этот рынок, когда начнут действовать маленькие терминальчики в Билтийском море", - заявил Тучкус.

В следующем году начнёт функционировать и распределительная СПГ-станция в Клайпеде, которая, как ожидается, увеличит использование терминала. Klaipedos nafta прогнозирует, что в 2017 г. распределительная станция будет действовать на 40% мощности, используя 2 из 5 ёмкостей СПГ, а на полную мощность заработает в 2018 г.