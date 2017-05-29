В скором времени цены на связь изменятся - два оператора определились

 (1)
ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 15:54
С середины июня в Европе вступают в силу новые правила оплаты услуг связи. Для жителей Литвы - это хорошая весть, поскольку услуги подешевеют, но это принесет с собой новые планы на услуги, а перемены нравятся далеко не всем.
Mobilus telefonas
© Shutterstock nuotr.

Новые правила состоят из двух частей: во-первых, это "потолок" цен, во-вторых, жители за услуги за пределами страны будут платить столько же, сколько и в своей стране.

В Литве проблема тут связана с тем, что жители платят операторам меньше, чем установленный новый "потолок", значит, когда жители уезжают за рубеж, литовские операторы должны доплачивать тамошним, а это означает для компаний убытки.

Ситуацию несколько смягчила и убытки уменьшила Служба регулирования связи, которая разрешила взимать с жителей, находящихся за рубежом, дополнительную плату за звонки, интернет и др., но не больше, чем установленный в Европе "потолок".

Из-за вступивших в силу новшеств и более сложной оплаты услуг операторы предложили новые планы оплаты. Первой ценовую политику представила компания Telia.

С 1 июня 2017 года вступят в силу и новые тарифы для клиентов компании Bitė.

Tele2 еще считает, как изменятся цены после вступления в силу новых правил.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В скором времени цены на связь изменятся - два оператора определились (1)

Mobilus telefonas
С середины июня в Европе вступают в силу новые правила оплаты услуг связи. Для жителей Литвы - это хорошая весть, поскольку услуги подешевеют, но это принесет с собой новые планы на услуги, а перемены нравятся далеко не всем.

Евродепутат: в отношении проекта Rail Baltica вы должны быть тверды (9)

Rail Baltica
В странах Балтии все громче звучат дискуссии о том, как на средства Евросоюза (ЕС) будет финансироваться проект трансъевропейской железной дороги Rail Baltica, и представитель Комитета по транспорту и туризму Европарламента (ЕП) Вим Ван де Камп говорит, что три Балтийских страны обязательно получат европейское финансирование для проекта, если будут тверды и докажут свою готовность к этой немалой инвестиции.

Страховщики не скрывают — цены на обязательное страхование будут расти (38)

Avarija (asociatyvi nuotr.)
У страховщиков нет хороших новостей для водителей — времена, когда литовцы за страховку платили меньше всего в Европе уже в прошлом. Да и оптимистических прогнозов пока нет — как утверждается, цены на страховку будут расти.

В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017 (1)

В Вильнюсе состоится презентация литовского павильона Expo 2017
В Вильнюсской ратуше 29 мая состоится презентация литовского павильона на всемирной выставке Expo 2017, которая через две недели начнется в Астане (Казахстан).

Место Marks and Spencer заняли новые хозяева (21)

Место Marks and Spencer заняли новые хозяева
"Здесь разместится кафе Huracán Coffee", - гласит надпись на окнах здания на проспекте Гедиминаса, где раньше располагался магазин Marks and Spencer.
Facebook друзья
Rambler's Top100