В скором времени цены на связь изменятся - два оператора определились

С середины июня в Европе вступают в силу новые правила оплаты услуг связи. Для жителей Литвы - это хорошая весть, поскольку услуги подешевеют, но это принесет с собой новые планы на услуги, а перемены нравятся далеко не всем.

Новые правила состоят из двух частей: во-первых, это "потолок" цен, во-вторых, жители за услуги за пределами страны будут платить столько же, сколько и в своей стране.

В Литве проблема тут связана с тем, что жители платят операторам меньше, чем установленный новый "потолок", значит, когда жители уезжают за рубеж, литовские операторы должны доплачивать тамошним, а это означает для компаний убытки.

Ситуацию несколько смягчила и убытки уменьшила Служба регулирования связи, которая разрешила взимать с жителей, находящихся за рубежом, дополнительную плату за звонки, интернет и др., но не больше, чем установленный в Европе "потолок".

Из-за вступивших в силу новшеств и более сложной оплаты услуг операторы предложили новые планы оплаты. Первой ценовую политику представила компания Telia.

С 1 июня 2017 года вступят в силу и новые тарифы для клиентов компании Bitė.

Tele2 еще считает, как изменятся цены после вступления в силу новых правил.