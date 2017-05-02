В Швенченском районе из тетра-паков будут производить стеновые плиты

В Швенченском районе, в Пабраде, открыт завод по переработке вторсырья - тетра-паков и других комбинированных упаковок. Из них будут делать экологические стеновые плиты, пригодные для строительства домов.

Большую часть плит планируют экспортировать в Германию и Скандинавские страны. Однако если будет интерес, их будут продавать и на внутреннем рынке.

По словам директора компании Polymer Recycling Дайнюса Сакалаускаса, со следующего года планируют переработать до 3000 тонн комбинированных упаковок и им подобных отходов, позже планируют оборудовать и вторую линию.

Компания начала осуществление проекта 16 апреля 2015 года. Общая его стоимость – 1.898.535,40 евро.