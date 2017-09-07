В школах всех стран Евросоюза запретят продавать "газировку"

Активисты здорового образа жизни приветствовали решение Союза производителей безалкогольных напитков UNESDA, но отметили, что в сфере здорового питания в школах нужно уделять еще больше внимания.
Как отмечает Euroaсtiv, решение расширяет политику в отношении отмены продаж безалкогольных напитков в начальных школах и запрета всей рекламы для детей до 12 лет. Напомним, к 2020 году стратегия, реализуемая с 2006 года, предполагает сократить содержание сахара в безалкогольных напитках до 10%.
Напомним, компании, входящие в UNESDA, занимают 80% рынка продаж безалкогольных напитков в Евросоюзе. За период с 2010 по 2015 год они сократили содержание сахара в производимой продукции на 12%.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нынешнем веке детское ожирение является одной из важнейших проблем общества. Большинство детей с избыточным весом продолжают вести нездоровый образ жизни, тем самым увеличивая риск сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака.
Напомним, в латвийских школах, начиная с 2012 года, действует запрет на продажу вредных продуктов. На основании поправок к правилам Кабинета министров Латвии, в школах Латвии запрещено продавать сладости и безалкогольные напитки с содержанием кофеина, аминокистлот, ароматизаторов, подсластителей, красителей и консервантов.
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