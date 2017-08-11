В сельском хозяйстве мало желающих работать за 500-600 евро

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ru.DELFI.lt
пятница, 11 августа 2017 г. 14:39
У фермеров сейчас самая страда, а они признают – нет нужного количества желающих работать, пишет rinkosaikste.lt.
Cukriniai runkeliai
© Shutterstock nuotr.

Ощущается значительная нехватка не только высококвалифицированных работников, но и простых полевых рабочих. Летом самые желанные работники на фермах и полях - дети и подростки. Они в отличие от взрослых не пьют, еще не утратили желания и мотивации заработать на каникулах.

Деревни пустеют, люди эмигрируют, поэтому в будущем, возможно, случится так, что фермерам придется нанимать для полевых работ работников из Восточной Европы. В данный момент лишь немногие фермеры не ощущают нехватки в рабочих, они переманивают друг у друга комбайнеров и трактористов, платят им зарплаты даже зимой, когда работы немного. Все это делают, чтобы мотивировать их остаться в Литве.

"Я считаю, - самая большая проблема это то, что государство платить пособия работоспособным людям. Получая пособие, люди утрачивают всякую мотивацию и желание работать", – убежден председатель Литовского союза фермеров Йонас Талмонтас, у которого есть хозяйство в Кедайняйском районе. По его мнению, так формируется паразитирующий слой общества.

Поскольку его хозяйство находится рядом с городом, нехватки в рабочих он не ощущает: "Правда, есть такие работники, которые поработают три дня, потом пьют три дня. Но как-то выкручиваемся. В хозяйстве многие процессы автоматизированы, приборами управляют многолетние работники".

Талмонтас считает, что в деревне есть люди, но из-за порочной социальной системы, они не идут работать - ведь тогда не будет пособия, разных льгот, дети не получат бесплатное питание.

Фермер и политик Альгимантас Кижаускас, у которого работают 13 человек, сказал, что на рынке труда в деревне не очень хорошая ситуация, поэтому хорошие работники очень ценятся.

Кроме этих работников, в сезон нанимают сезонных. За час работникам, пропалывающим сахарную свеклу, платят 3 евро. Он сказал, что чаще всего - это молодежь, которая работает лучше старшего поколения.


Особенно не хватает мотивированной рабочей силы в экологических хозяйствах, в сфере огородничества и садоводства. Все внимание обращено на молодое поколение, детей и подростков. По предварительным подсчетам, работящий подросток может заработать около 20 евро в день.

Практически все фермеры замечают, что самые желанные работники - дети и подростки, они в сезон идут нарасхват.

Фермеры рассказали, что в месяц подросток может заработать около 500-600 евро, но это условная сумма, поскольку постоянно появляется какая-то дополнительная работа, поэтому работать приходится и сверхурочно и в выходные.

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