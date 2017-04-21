В Сантаришкском больничном комплексе появится многоэтажная стоянка для машин

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ru.DELFI.lt
пятница, 21 апреля 2017 г. 08:50
Минздарв Литвы подписал концессионное соглашение с победителем конкурса дочерней компанией UniPark Latuna. В соответствии с соглашением, в Сантаришкес, в больничном комплексе, будет создана инфраструктура многоэтажных и наземных стоянок для 2250 автомобилей. В создание инфраструктуры Latuna инвестирует 14 млн. евро.
© DELFI / Valdas Kopūstas

"Пациенты постоянно жаловались на то, что в Сантаришкес негде припарковаться или плата за парковку на стоянках около больниц очень высокая, а брошенные лишь бы где и лишь бы как автомобили мешают движению. С 2006 г. говорили о необходимости оборудования многоэтажной стоянки для автомобилей, но денег на этот проект не было.

"Сейчас с помощью частного инвестора начали решать эту проблему систематически: не только обеспечат необходимое число мест для парковкиne но и будут присматривать за стоянками, эффективно управлять ими", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Победитель конкурса обязуется в течение 19 месяцев спроектировать и создать инфраструктуру многоэтажных и наземных стоянок, рассчитанную на 2250 автомобилей. Кроме того, победитель конкурса в течение 25 лет будет присматривать за созданной инфраструктурой, выполнять функции администратора.

Конкурс прошел в мае 2014 г., свои предложения прислали 4 участника. Путем переговоров удалось добиться того, что цена на парковку на этих стоянках будет как в желтой зоне, т.е. 60 евроцентов в час.

На данный момент компании UniPark принадлежит 110 автостоянок в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Беларуси, а общее число мест парковки составляет 18 500. UniPark принадлежит группе компаний Modus Group.

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