В региональном индексе ЕК Литва отстает от Латвии и Эстонии

В новейшем рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Литва отстает от Латвии и Эстонии, а по сравнению с другими сходными регионами ЕС, страна получила худшие оценки по показателям развития, здравоохранения и инфраструктуры.

Опубликованный во вторник Еврокомиссией (ЕК) индекс конкурентоспособности регионов ЕС свидетельствует о том, что Литва ( при оценке страны как единого региона) в целом набрала 34,2 балла по стобальной шкале и заняла 194-ое место среди 263 регионов.

Латвия в этом индексе набрала 35,1 балла и заняла 191-ое место, Эстония - 53,9 балла (141-ое место). Средний показатель регионов ЕС - 55 баллов.

По сравнению с другими 15 регионами, в которых ВВП, приходящийся на одного жителя, сходен с литовским, Литва получила худшие оценки по показателю развития бизнеса (243 место), здравоохранения (259) и инфраструктуры (227). Достаточно высокое место она получила в категории высшего образования и возможности обучения в течение всей жизни - 79-ое место.

Созданный в 2010 году индекс публикуется каждые три года и состоит из 11 существенных показателей, определяющих различные аспекты конкуренции.