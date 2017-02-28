В региональном индексе ЕК Литва отстает от Латвии и Эстонии

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 18:34
В новейшем рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Литва отстает от Латвии и Эстонии, а по сравнению с другими сходными регионами ЕС, страна получила худшие оценки по показателям развития, здравоохранения и инфраструктуры.
© V. Deveikytės nuotr.

Опубликованный во вторник Еврокомиссией (ЕК) индекс конкурентоспособности регионов ЕС свидетельствует о том, что Литва ( при оценке страны как единого региона) в целом набрала 34,2 балла по стобальной шкале и заняла 194-ое место среди 263 регионов.

Латвия в этом индексе набрала 35,1 балла и заняла 191-ое место, Эстония - 53,9 балла (141-ое место). Средний показатель регионов ЕС - 55 баллов.

По сравнению с другими 15 регионами, в которых ВВП, приходящийся на одного жителя, сходен с литовским, Литва получила худшие оценки по показателю развития бизнеса (243 место), здравоохранения (259) и инфраструктуры (227). Достаточно высокое место она получила в категории высшего образования и возможности обучения в течение всей жизни - 79-ое место.

Созданный в 2010 году индекс публикуется каждые три года и состоит из 11 существенных показателей, определяющих различные аспекты конкуренции.

BNS
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