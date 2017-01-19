В прошлом году Клайпедский порт достиг рекордных показателей

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BNS
четверг, 19 января 2017 г. 15:18
Рекордные показатели перевалки в 2016 году позволили Клайпедскому порту получить рекордно большие выручку и прибыль, говорит руководитель порта. В это году порт не ожидает рекордов, как в прошлом году, но они все равно показатели будут высокими.
A Lithuanian port
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

"Поскольку растет перевалка, естественно, что растут и доходы дирекции. У нас в 2016 году выручка превышает 56,5 млн. евро, это рекордная величина, никогда подобных цифр у нас не было. Прибыль, без сомнения, тоже возросла (...), и одним из компонентов, обусловивших рост прибыли, была продажа нашего судна-буксира. Прибыль тоже рекордно высокая, и мы и по-прежнему стремимся максимально оптимизировать затраты", - сказал на пресс-конференции в четверг Арвидас Вайткус.

Выручка порта в прошлом году составила 56,5 млн. евро - на 3,7% больше, чем в 2015 году (54,5 млн. евро), его чистая прибыль, по предварительным данным, в прошлом году выросла на 28,3% до 30,5 млн. евро.

Финансовый директор порта Мартинас Армонайтис сказал, что порт за всю историю своей деятельности не повышал цены на услуги весь рост доходов достигался за счет увеличения погрузок.

В этом году, как утверждает М. Армонайтис, порт ожидает результаты хуже 2016 года, однако они должны быть достаточно высокими, что позволит порту реализовать планы и выполнить обязательства.

BNS
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