В прошлом году быстрее всего росло число работников сети Lidl

В прошлом году, пос равнению с 2015 годом, в литовских компаниях число работников увеличилось на 19 000, сказано в сообщении Creditreform Lietuva.

Больше всего новых работников было зафиксировано в общеобразовательных учреждениях, секторах дорожного транспорта и логистики.

В числе компаний, число работников в которых значительно выросло - ЗАО Lidl и ЗАО Danske Bank A/S Vilniaus filialas.

"Несмотря на непрекращающуюся эмиграцию, в Литве каждый год растет число рабочих мест, - сказал директор Creditreform Lietuva Саулюс Жилинскас, - правда, масштабы роста снижаются. К примеру, согласно данным "Содра", в прошлом году число работников литовских компаний увеличилось на 1,4%".

В 2015 г. рост составил 1,5%, а в 2014 г. - целых 2,0%. В число хозсубъектов, за ростом которых следили, не включены государственные компании, основанные и сильно разросшиеся в 2016 году.

Самый большой рост в 2016 году показало ЗАО Lidl. За год число работников компании увеличилось на 1259, человек, всего в компании 1543 работников. На втором месте - ЗАО Viada LT (прежде Luktarna), в котором количество работников увеличилось на 635 человек – до 1008.

На третьем месте компания Headex - 562 работников (до 2377). На четвертом Danske Bank A/S Lietuvos filialas, число работников которого увеличилось с 1495 до 2016 человек.