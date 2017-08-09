В последней декаде августа снизят сбор за въезд на Куршскую косу

С 21 августа снижается сбор за въезд на транспортных средствах в Нерингу – для легковых авто он уменьшится в 4 раза - с 20 до 5 евро, пишет lrt.lt.

По словам вице-мэра Нерингской мэрии Довидаса Микялиса, за год через контрольные пункты Неринги проезжает около 170 000 автомобилей, которые в прошлом году принесли доход в 2 млн. евро. По его словам, похожую сумму планируют получить и в это году.

Несмотря на то, что на данный момент на косе побывало около 600 000 отдыхающих, по словам вице-мэра, сезон не был очень хорошим.

"Сезон я оценивая как не очень хороший, поскольку солнца с каждым годом становится все меньше и меньше", – сказал Микялис.