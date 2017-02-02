В Польшу – не только за продуктами: сравнили цены на стройматериалы

Литовские строительные компании и строители частных домов все чаще везут стройматериалы из Польши.

В Сувалках, куда литовцы ездят за продуктами питания, есть немало магазинов строительных материалов, работники которых уже не только понимают, но и говорят по-литовски.

Однако строители не только сами уже убедились в сомнительном качестве дешевой польской продукции, но и приучают клиентов к тому, что за работу с ними придется платить дороже.

Специалист по связям с общественностью Литовской ассоциации строителей Йонас Двилинскас сказал DELFI, что нет информации о том, какую часть стройматериалов привозят из Польши, нет, поэтому и не может комментировать эту информацию.

Житель Друскининкай Пятрас Билинскас, который в южной части Литвы не первое десятилетие занимается строительством частных домов и ремонтом квартир, на вопрос, какие стройматериалы дзукийцы везут из Польши, сказал, что оттуда везут почти все, что можно перевезти.

"Цемент не везут, невыгодно. Но строительные блоки, кирпичи,окна, полистирол, теплоизоляционные материалы, гипсокартон, черепицу и другие кровельные материалы, трубы – все покупают в Польше", - сказал DELFI мужчина, работающий по бизнес-удостоверению.

По словам Билинскиса, польский гипсокартон наполовину дешевле, чем популярный в Литве Knauf. Однако, если тебе нужно качество, идеально ровный потолок, то легче его добиться, если использовать оригинальные крепления. Пятрас убежден, что самые дешевые польские стройматериалы не такие качественные, но в Литве мало производителей.

Массовый ввоз стройматериалов из Польши в Литву начался сразу же после введения евро, особенно, когда упал курс злотого.

"В ближайшее время в Грутасе начнется строительство дома, заказчик уже знает, где будет покупать материалы. Сказал, что клинкерный кирпич в Сувалках на 60% дешевле, чем в Вильнюсе. У нас на нескольких объектов работали бригады штукатуров из Польши, они привозят не только свое оборудование, но и материалы, поэтому могут работать по местным ценам", - сказал Билинскас.

На вопрос, на сколько дешевле строить дом из стройматериалов, привезенных из Польши, он ответил, что разница в цене получится 20%. "Но если хочется большего качества, то разница снижается, так как не все материалы качественные, из-за этого иногда больше приходится платить за работу", - сказал специалист.

В субботу утром в магазинах стройматериалов в Сувалках немало литовцев. В Польше владельцы магазинов вывешивают на них надписи на литовском языке: „Mažiausios kainos!“,„Durys, grindys, laminatas“, „Plytelių sandėlis“, „Statybinių medžiagų prekybos centras“ (Самые низкие цены!, Двери, напольное покрытие, ламинат, Плиточный склад, Магазин стройтоваров).

Продавцы не только хорошо понимают, но и некоторые говорят по-литовски.

В магазине PSB Importex внимание литовцев привлекают внутренние двери из массива за 259 злотых (60,66 евро), но не берут, сомневаются, может,в Литве они не дороже. Похожие двери в Алитусе в магазине Lankava можно купить за 66 евро, в Ermitažas 49,99, в Senukai - от 55,99 евро. Они покупают ламинат по 19,90 злотых (4,66 евро) за кв. м. Ламинат в Литве также стоит примерно столько же – в Lankavа от 4,27 евро, в Senukai от 4,05 евро, от Ermitažas от 3,39 евро.

Особенно интересует литовцев немецкий клинкерный кирпич, в Сувалках его продают по 0,90 злотых (0,21 евро) за штуку. В Литве ЗАО Klinkera продает похожий кирпич Feldhaus по 0,65 евро. Глиняная черепица в Сувалках стоит по 3,21 злотых (0,75 евро), в Lankava - от 0,80 евро.