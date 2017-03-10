В Польше даже литовский сыр стоит дешевле: его перепродают в Литве

В вильнюсских подземных переходах все еще работают небольшие магазины, мимо которых многие проходят, не останавливаясь. Оказывается, в некоторых из них можно дешево купить обувь или привезенный из Польши литовский сыр за выгодную цену.

В вильнюсских подземных переходах чувствуешь себя как в торговом центре: продукты питания, косметика, аксессуары, обувь, одежда, бытовая химия, цветы, аксессуары к мобильным телефонам и их ремонт. Мы посетили три подземных перехода: в Шешкине, Лаздинай и на проспекте Конституциёс.

в лаздинайском переходе работают три киоска, в них торгуют не только продуктами, но и товарами повседневного обихода, а также сумками, игрушками, косметикой.

Тересе, торгующая продуктами питания, рассказала, что она уже пенсионерка, но, сидя дома, почувствовала себя ненужной, поэтому решила вернуться на рынок труда. Прежде женщина работала в банке и заведующей склада.

Молочные продукты в этом киоске из Польши, мясо есть как польское, так и литовское. Парадокс, но даже литовский сыр везут из Польши. "Произведенный в Литве сыр мы тоже привозим из Польши, даже прибавив расходы на перевозку и наценку, он получается дешевле, чем в Литве", – рассказала собеседница. Цены на большую часть товаров указаны в евро и литах. "Мы хотим показать, что ничто не подорожало", – рассказала Тересе.

Цены на многие продукты в этом киоске ниже, чем в лаздинайских магазинах, но большая часть товаров привезена из Польши, т.е. это не аналогичные товары.

Например, 1 л молока в киоске стоит 0,7 евро, а в магазине 0,8–0,9 евро. Сыр в магазине стоит 3 евро, а в киоске 2 евро (350 г). Паштет в киоске стоит 0,3 евро, в магазине 0,45 евро, плавленый сыр 0,87, в магазине в среднем – 1,15 евро.

На проспекте Конституциёс у ТЦ Europa находится один из самых новых подземных переходов в городе. Продукты там не продают, зато есть магазины одежды и обуви. Цены в них не кусаются, Платье стоит 16–18 евро, брюки 13 евро, куртка 30 евро, а обувь 9-39 евро.

Предприниматель Эльжбета торгует здесь париками, шиньонами средствами для наращивания волос и ресниц. На нехватку клиентов не жалуется, поскольку на рынке небольшая конкуренция и есть свой круг клиентов (парикмахеры, представители кино и театров, больные онкологическими заболеваниями, оптовики). Женщина занимается этим бизнесом уже 12 лет.

В шешкинском подземном переходе киосков намного больше, чем в Лаздинай, выбор тоже намного больше. Там продают детскую одежду, подгузники, нижнее белье, кондитерские изделия. К примеру, печенье стоит – 6,3 евро/кг, а в одном из крупных ТЦ такое же печенье стоит – 8 евро. Перчатки и носки продают всего по 1–1,5 евро.

Несмотря на большой выбор и доступные цены, продавцы говорят, что клиентов у них немного. Большая часть киосков пустует, заходит всего по несколько человек. Настроение продавцов мрачное. "Сегодня я продала всего несколько пар ботинок по 4 евро" – рассказала одна из продавщиц, отметив, что клиентов немного приходят в основном одни и те же люди.

Вильнюсская мэрия отметила, что для обеспечения безопасности людей и продавцов в пешеходных переходах установлены видеокамеры. Но некоторые продавцы говорят, что не чувствуют себя в безопасности, поскольку в переходы приходят разные люди.

"По утрам открываемся в разное время, а вечером стараемся закрывать киоски вместе. Особенно зимой чувствуем себя небезопасно, а эти камеры не действуют", – сказала работающая в Лаздинай женщина. По ее словам в подземном переходе немало наркоманов, алкоголиков, агрессивных прохожих. Кроме того, были попытки краж.

Эльжбета, работающая на проспекте Конституциёс, сказала что никакой опасности не чувствует. "Да, было несколько случаев, когда украли несколько товаров, которые находились ближе к двери, но серьезных инцидентов не было", - сказала она.

Представитель мэрии Гинтарас Лепярскас подтвердил, что в некоторых подземных переходах камеры не действуют: "В части переходов, например, на проспектах Конституциёс и Лайсвес, на ул. Укмергес были оборудованы видеокамеры, но договор об их обслуживании уже истек".

По словам Лепярскаса, в этом году в Вильнюсе планируют внедрить новую систему видеокамер, всего 103 камеры, изображения с которых в реальное время будут поступать сразу в ГК Вильнюсской полиции, Службу общественной безопасности и компанию Susisiekimo paslaugos. Их установят в самых опасных и аварийных местах.